Südtirol - Padova, esaltante sfida ad alta quota

Finaliste in Coppa Italia Serie C, prima e seconda in classifica nel Girone A di categoria, prosegue la sfida infinita tra Südtirol e Padova. Sono separate da 7 punti quando mancano 6 giornate alla fine del campionato, per decretare chi salirà direttamente in B e chi invece dovrà accontentarsi dei playoff. Il Südtirol è chiaramente il favorito al salto di categoria secondo i nuovi bookmakers AAMS/ADM. Le probabilità per il “Fussball Club Südtirol” di approdare la prima volta in Serie B, non sono mai state così elevate anche per esperti ed addetti ai lavori.

La splendida cavalcata del Südtirol

In passato il Südtirol si era sempre fermato ai playoff, ma quest'anno la musica sembra essere cambiata: manca davvero poco per tagliare un traguardo storico. La squadra di Bolzano è sostenuta da tifosi italiani e tedeschi, insieme sotto un'unica bandiera. Sono ormai anni che il Südtirol ha dimostrato che il palcoscenico della Serie C gli sta sempre più stretto. Basti pensare che nel 2013 ha perso la semifinale playoff e l'anno succesivo addirittura la finale. Negli ultimi quattro anni, inoltre, si è sempre qualificato, uscendo in tutte le occasioni al secondo turno.

Il 2022 potrebbe davvero essere l'anno buono, evitando così la lotteria dei playoff, dopo aver conquistato il titolo di Campione d'Inverno e da tempo la vetta della classifica. Tra i punti di forza della società vi è la diosponibilità di un centro sportivo all'avanguardia, dotato di cinque campi, spesso usato dalla Nazionale tedesca in preparazione dei più importanti avvenimenti calcistici. Con riguardo alla formazione, si sono messi in risalto durante la stagione Kevin Vinetot, Hannes Fink, Manuel Fischnaller, Jonas Heinz, Emanuele Gatto, Filippo De Col, Marco Moscati. Ragazzi guidati sapientemente dal tecnico croato Ivan Javorcic, ex Brescia.

La resilienza del Padova

Lo scorso anno il Padova ha perso la finale per la Serie B, pur terminando la stagione a pari punti col Perugia. In quest'annata sta facendo bene, ma ha trovato davanti uno straordinario FC Südtirol. Il Calcio Padova è stato fondato nel 1910, una squadra dal blasone importante, avendo già calcato i campi di Serie A e Serie B. Fra i migliori risultati dei veneti, vanno menzionati il terzo posto nella serie A 1957/1958 e la finale di Coppa Italia della stagione 1966/1967. Nel curriculum dei biancorossi si segnalano ben 16 tornei di serie A.

Dal 2018-2019, anno della retrocessione in Lega Pro, i patavini stanno provando a risalire in serie Cadetta. Da poche giornate Massimo Oddo siede sulla panchina dei biancoscudati al posto di mister Massimo Pavanel. Solo un crollo improvviso del Südtirol potrebbe tuttavia permettere alla formazione veneta di rientrare nella corsa diretta alla promozione. Allo stato attuale delle cose è più probabile che termini il torneo in seconda posizione e si appresti ad affrontare i playoff, l'unica altra possibilità di affrontare il prossimo anno la Serie B.