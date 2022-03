Ritsch sempre più capocannoniere, Ferrai e Diagne incisivi

Sul podio di Eccellenza di questa settimana c'è chi segna con una continuità impressionante e chi invece sta trovando con meno regolarità la porta, ma che domenica si è comunque dimostrato decisivo per la propria squadra. Accanto al capocannoniere Martin Ritsch, trascinatore della capolista San Giorgio ecco quindi Marco Ferrai e Thierno Diagne, autori di gol importantissimi per Gardolo e Lavis.

1. Martin Ritsch (San Giorgio)

Dopo un turno di squalifica e il derby pusterese vinto senza lasciare la firma nel tabellino, il capocannoniere del massimo campionato regionale è tornato a segnare. I due gol segnati nel giro di una mezz'oretta dal classe 1990 degli Jergina ha messo subito in discesa il match tra i lupi e l'Anaune Val di Non, che ha poi provato a tornare in partita con Marco Menapace, prima che nella ripresa Kilian Hernandez Perez e Ciro Iattarelli chiudessero definitivamente i conti per la truppa di mister Patrizio Morini.

2. Marco Ferrai (Gardolo)

Il risultato a sorpresa della domenica è arrivato ad Ponte Arche, dove il Comano Terme Fiavé - che sul sintetico di casa aveva perso solamente all'esordio con la big Virtus Bolzano - ha dovuto fare i conti con la fame di punti salvezza della cenerentola di mister Claudio Squadrani. I gialloblù, nonostante la classifica precaria, hanno dimostrato di volersi giocare tutte le proprie carte sino in fondo e hanno centrato i tre punti grazie alla stoccata vincente del centrocampista valsuganotto, alla terza marcatura stagionale.

3. Thierno Diagne (Lavis)

Nel tris rifilato dai rossoblù al malcapitato Mori Santo Stefano spicca la doppietta del solito Claudio Barbetti, è vero, ma le danze al Lona sono state aperte dalla punta classe 1992 che non segnava da settembre. Dopo 40 minuti nei quali i lagarini hanno spesso messo in difficoltà i padroni di casa, la zampata da pochi passi di Diagne ha svoltato la sfida, che ha regalato ai ragazzi di Stefano Manfioletti il quinto risultato utile consecutivo e un quarto posto decisamente più consono alle ambizioni della società del presidente Marcello Rosa.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 24ª GIORNATA DI ECCELLENZA