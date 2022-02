La saracinesca Chimini, Stoppini-gol, l'orgoglio del Pinzolo

Dopo il rinvio delle prime due giornate di ritorno, è ripartita subito a mille la Promozione: da sottolineare l'allungo in vetta del Rovereto, con il portiere Stefano Chimini assoluto protagonista, il colpo salvezza del Nago Torbole grazie al gol decisivo di Luca Stoppini e la vittoria della speranza del giovane e decimato Pinzolo Valrendena.

1. Stefano Chimini (Rovereto)

Nel tabellino della pesantissima vittoria centrata dalla capolista nel big match con l'Aquila Trento rimarranno impressi i nomi di Manuel Brusco e Marco Tranquillini, ovvero coloro che hanno siglato i gol decisivi per le zebrette. Sullo 0-1, però, il portierone di Tignale ha sfoderato due interventi altrettanto importanti per il risultato finale: il numero 1 bianconero prima ha parato il rigore di Mattias Tessaro, poi ha chiuso la porta al tiro ravvicinato di Gianluca Amico tenendo in partita i compagni che poi hanno fatto il resto.

2. Luca Stoppini (Nago Torbole)

Il confronto diretto tra Mezzocorona e Nago Torbole metteva in palio i classici tre punti che valgono doppio. Dopo il botta e risposta del primo tempo tra il gardesano Federico Nicolodi e il rotaliano Tommaso Cristan, la situazione era in bilico. Fino al 37' del secondo tempo quando, sugli sviluppi di un calcio da fermo, l'attaccante gettato nella mischia nella ripresa da mister Fabio Calliari si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto, mettendo in rete un gol che per i biancoblù ha significato sorpasso ai danni degli stessi gialloverdi e del Calceranica.

3. Pinzolo Valrendena

La truppa azulgrana si è presentata sul campo del Cavedine Lasino con soli tredici effettivi a disposizione di mister Luca Codognato, costretto a schierare anche diversi juniores. I rendenesi hanno quindi sfoderato una prova d'orgoglio, con Mattia Tisi bravo nel finalizzare per ben tre volte il lavoro dei compagni e griffare così una vittoria a dir poco necessaria per Alessio Mariotti e compagni. E domenica in terra rendenese arriva il Telve: per continuare a sperare la squadra del presidente Patrizio Zambotti deve necessariamente trovare un'altra vittoria.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 20ª GIORNATA DI PROMOZIONE