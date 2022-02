I gol salvezza di Luca Moser, Nicolò Biscaro e Gaspar Gino Bozzi

Sono quelle di Rotaliana, Anaune Val di Non e Dro Alto Garda le vittorie più pesanti della terza di ritorno in Eccellenza. A trascinare le tre squadre invischiate nella lotta salvezza, tre elementi su cui i mister Fabrizio Libanoro, Filippo Moratti e Roberto Andreatta faranno affidamento anche per le prossime importanti sfide.

1. Luca Moser (Rotaliana)

Il calendario riservava ai biancazzurri una delle rivelazioni del girone d'andata, il Comano Terme Fiavé. I primi minuti, poi, sono stati da incubo per i rotaliani, trafitti da due gol gialloneri. Dal 35' si è però scatenato l'attaccante di Meano, che con tre azioni a cavallo dei due tempi ha impallinato altrettante volte Gurlove Singh, portiere termale. A completare il poker biancazzurro, Nicolò Truzzi, che ha di fatto chiuso il match del De Varda in anticipo. La classifica della Rotaliana è sempre precaria, ma i cinque risultati utili consecutivi sono una buona iniezione di fiducia.

2. Nicolò Biscaro (Anaune Val di Non)

Inutile girarci attorno, la punta nonesa era una delle principali delusioni del girone d'andata, anche perché negli anni scorsi il classe 1999 ha sempre abituato tutti a medie realizzative importanti. Dopo un solo gol nella prima parte di campionato, domenica per Biscaro sono arrivate due importantissime reti che hanno griffato la pesantissima cinquina gialloblù sul campo della rivale diretta Mori Santo Stefano. A Cles e dintorni si augurano quindi che, una volta sbloccato, l'attaccante noneso possa tornare a segnare a ripetizione.

3. Gaspar Gino Bozzi (Dro Alto Garda)

I gialloverdi non potevano sbagliare il match interno con il Gardolo, avversario diretto nella lotta per la sopravvivenza. A sbloccare il risultato ci ha quindi pensato il centrocampista che già in più occasioni ha dimostrato una certa confidenza con la zona gol. La quart'ultima piazza ora dista una sola lunghezza per i gardesani, attesi ora da due trasferte difficilissime in terra altoatesina: la truppa guidata da Andreatta ha però già dimostrato di poter infastidire squadre sulla carta più quotate.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 19ª GIORNATA DI ECCELLENZA