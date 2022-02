Eccellenza, battistrada di scena a Merano e sul "neutro" di Riva

Giornata caratterizzata da diverse partite in campo neutro, la seconda di ritorno nel campionato di Eccellenza. Partendo dalle due capolista, entrambe saranno impegnate in trasferta: la Virtus Bolzano è attesa al Foro Boario di Merano dal deludente Maia Alta, il San Giorgio si recherà invece al Rione 2 Giugno di Riva del Garda, per una domenica casa del Comano Terme Fiavé. Roberto Aquaro, esperto attaccante del San Giorgio

La terza forza del torneo Termeno, che veleggia a 5 punti dalla coppia di testa, dovrà invece superare l'ostacolo derby: il San Paolo è reduce dal colpaccio del Mario Lona e sul campo di casa vorrà mettere i pali tra le ruote dei bianconeri di Mauro Bandera. Il sorprendente Lana, intanto, sarà di scena sul sintetico di Melta, dove il Gardolo deve raccogliere punti per non perdere ulteriore terreno dal treno salvezza. Sembra un match dal pronostico blindato il posticipo dello Jugendhort, che vedrà il Brixen ospitare la cenerentola Rotaliana.

Si incrociano diverse ambizioni anche ad Oltra: il Dro Alto Garda deve puntare al bersaglio grosso per risalire la china, la ViPo Trento intende invece proseguire il proprio cammino di medio-alta classifica. Confronto diretto a metà classifica lungo il Talvera, dove il Bozner attende il troppo altalenante Lavis.

Completano il quadro due match che metteranno in palio punti pesantissimi per distanziare ulteriormente la zona calda: a Brunico lo Stegona cerca riscatto contro il Mori Santo Stefano, stesso discorso vale per l'Anaune Val di Non che a Taio se la vedrà col rilanciato Arco 1895.

Il programma completo (domenica, ore 15)

ANAUNE VAL DI NON - ARCO 1895 (a Taio)

BOZNER - LAVIS (a Bolzano Talvera A)

BRIXEN - ROTALIANA (ore 19, a Bressanone Jugendhort)

COMANO TERME FIAVÉ - SAN GIORGIO (a Riva del Garda 2 Giugno)

DRO ALTO GARDA - VIPO TRENTO (a Dro Oltra)

GARDOLO - LANA (a Melta di Gardolo)

MAIA ALTA - VIRTUS BOLZANO (a Merano Foro Boario)

SAN PAOLO - TERMENO (a San Paolo)

STEGONA - MORI SANTO STEFANO (ore 14.30, a Brunico Zona Scolastica)

