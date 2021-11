Il poker d'assi di Ritsch, i gol decisivi di Pecoraro e Nuñez

Il clamoroso "cappotto" rifilato dal San Giorgio al Termeno non poteva passare inosservato: sul gradino più alto del podio della settimana c'è infatti Martin Ritsch, che ha griffato un superlativo poker. Sugli altri due gradini, due graditi ritorni sul podio, quelli dei bomber Matteo Pecoraro e Joel Nuñez Mastroianni.

1. Martin Ritsch (San Giorgio)

Il big match del dodicesimo turno di Eccellenza ha avuto un solo protagonista, ovvero il forte centrocampista degli "Jergina". Ci ha messo 9 minuti il numero 8 pusterese ha battere per la prima volta il portiere dei "Traminer", poi trafitto altre tre volte, di cui una su rigore. Mister Patrizio Morini l'ha poi sostituito (per la prima volta in tutto il campionato) per suggellare con una meritata standing ovation una domenica indimenticabile per Ritsch, che ora comanda la classifica marcatori con 11 reti segnate in 12 partite.

2. Matteo Pecoraro (ViPo Trento)

Seconda doppietta stagionale per la punta valsuganotta, al primo anno alla ViPo Trento. L'ex Ravinense e Lavis ha indirizzato il match tra collinari e Mori Santo Stefano già nei primissimi minuti, siglando il vantaggio con un colpo di testa e poi raddoppiando con un penalty prima procurato e poi trasformato. L'attaccante di Telve è andato a segno in ben 8 partite su 12: solamente in un caso (sconfitta interna con il Lana) un suo gol non è stato decisivo per le sorti azulgrana.

3. Joel Nuñez Mastroianni (Dro Alto Garda)

Dopo lo scampolo di partita giocato a Stegona, il forte attaccante argentino del Dro Alto Garda è tornato a tempo pieno nel fondamentale derby con l'Arco 1895. E a decidere la sfida con i cugini gialloblù è stato proprio un colpo della punta gialloverde, al quarto gol in campionato in circa 320' giocati. Una media invidiabile, che la società del presidente Lucio Carli si augura possa continuare: le speranze salvezza dei droati passa anche dalle reti del bomber principe dell'attacco gialloverde.

