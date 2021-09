Il Südtirol supera per 4-1 la Giana Erminio e vola in Coppa

Al “Druso” l’FC Südtirol supera per 4-1 la Giana Erminio nel secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia di Lega Pro e accede alla fase successiva.

Insieme alle altre tre formazioni di terza divisione che sono state ammesse e che hanno disputato il turno preliminare della Coppa Italia Lega Serie A, i biancorossi entrano in scena nel secondo turno della Coppa Italia Serie C affrontando nella gara casalinga ad eliminazione diretta con la formazione di Gorgonzola, vittoriosa nel primo turno, ai rigori, sul campo della Virtus Verona.

La gara si sblocca al 14’: Fischnaller servito in area tenta una traccia per un compagno, la difesa della Giana respinge, il pallone arriva sui piedi di Candellone, che di collo pieno insacca alle spalle di Meli colpendo prima il palo: 1-0.

Al 34’ il pareggio: pregevole azione di Tremolada, che si incunea in area, rallenta, indietreggia e serve a rimorchio D'Ausilio, pronto alla conclusione al volo di destro con palla in rete per l'1-1.

Ripresa caratterizzata dal vantaggio biancorosso al 15’, quando Gulinelli perde palla da ultimo uomo a ridosso dell'area, Odogwu si impossessa della sfera, avanza e insacca di sinistro alla destra di Casagrande per il 2-1. L'FCS realizza la terza rete al 24’: Beccaro dal limite crossa al centro, Bonalumi devia con la gamba e la sfera giunge a Tait, che con un deciso piattone insacca all'altezza del primo palo. AL 44’ Odogwu imbecca sulla destra Candellone, tiro ad incrociare sul palo più lontano per il 4-1. Candellone festeggia con 2 gol il suo 24° compleanno.

Nei sedicesimi di finale, l’FCS affronterà in casa, il 3 novembre prossimo, in gara secca, la Juventus U23, che ha battuto 3-2 la Feralpisalò.

La cronaca

Oscar Brevi presenta la Giana Ermino con il 3-5-2. In porta Casagrande, difesa con Pirola, Bonalumi e Gulinelli, centrocampo Messaggi, Acella, Vono, D'Ausilio e Palazzolo, in avanti Nicola Corti e Tremolada.

Mister Ivan Javorcic schiera i biancorossi padroni di casa con il 4-3-3: davanti a Meli, linea difensiva composta da Davi, Vinetot, Curto e De Col, in mezzo al campo Fink, Moscati e Broh, in avanti Rover, Candellone e Fischnaller.

Primo tempo

8’ Assist di Candellone, diagonale di Fischnaller al volo da dentro l'area, palla fuori di poco.

11’ Cross di Rover, colpo di testa ravvicinato di Fischnaller, palla out di poco.

14’ Vantaggio FCS: la sblocca Candellone con un potente tiro dopo aver raccolto la respinta di un difensore. L’azione: Fischnaller servito in area tenta una traccia per un compagno, la difesa della Giana respinge, il pallone arriva sui piedi di Candellone che di collo pieno insacca alle spalle di Meli colpendo prima il palo: 1-0.

15’ Davi servito da Broh supera un avversario in dribbling e crossa al centro, la sfera respinta da Casagrande arriva sui piedi di Fink che controlla e calcia in porta salvo trovare la risposta, ancora una volta, dell'estremo difensore avversario.

27’ Cross da destra di Davi, la difesa ospite allontana, Fink raccoglie al limite dell'area, controlla e tenta la botta da fuori: traiettoria centrale che finisce tra le braccia di Casagrande.

34’ Pregevole azione di Tremolada che si incunea in area, rallenta, indietreggia e serve a rimorchio D'Ausilio pronto alla conclusione al volo di destra con palla in rete per l'1-1.

45’ Contropiede Giana: D'Ausilio serve Tremolada che conclude, palla deviata in corner da Meli.

Secondo tempo

5’ Broh avanza ad ampie falcate, entra in area, D'Ausilio lo sbilancia la conclusione finisce fuori, ma l'arbitro concede la punizione e ammonisce il giocatore ospite. Alta sopra la traversa la battuta di Moscati.

11’ Rover per Candellone, passaggio per la conclusione al volo di Fischnaller, palla alta sul fondo.

13’ Triplo cambio in casa FCS: Tait, Beccaro e Odogwu per Fink, Broh e Fischnaller.

15’ Gulinelli perde palla da ultimo uomo a ridosso dell'area, Odogwu si impossessa della sfera, avanza e insacca di sinistro alla destra di Casagrande: 2-1

22’ L'FCS realizza la terza rete: Beccaro dal limite crossa al centro, Bonalumi devia con la gamba e la sfera giunge a Tait che con un deciso piattone insacca all'altezza del primo palo: 3-1.

44’ Odogwu imbecca sulla destra Candellone, tiro ad incrociare sul palo più lontano per il 4-1. Candellone festeggia con 2 gol il suo 24° compleanno.

Il tabellino

F.C. SÜDTIROL – A.S. GIANA ERMINIO 4-1 (1-1)

F.C. SÜDTIROL (4-3-3): Meli; Davi, Vinetot (39’ st Heinz), Curto (1’ st Zaro), De Col: Fink (13’ st Tait), Moscati, Broh (13’ st Beccaro); Rover, Candellone, Fischnaller (13’ st Odogwu)

A disposizione: Poluzzi, Passarella, Fabbri, Malomo, Voltan, Gatto, Casiraghi.

Allenatore: Ivan Javorcic

A.S. GIANA ERMINIO (3-5-2): Casagrande; Pirola; Bonalumi, Gulinelli; Vono; Messaggi (24’ st Caferrri), Acella, Palazzolo (31’ st Perna); D'Ausilio (35’ st Ferrari), N. Corti (24’ st A. Corti), Tremolada (31’ st Pinto).

A disposizione: Avogadri, Perico, Cazzola, Carminati, Magli, Piazza, Colombini

Allenatore: Oscar Brevi

ARBITRO: Marco Emmanuele di Pisa

ASSISTENTI: Rosario Caso di Nocera Inferiore e Andrea Torresan di Bassano del Grappa

IV UFFICIALE: Niccolò Turrini di Firenze

RETI: 1:0 14’ pt Candellone (FCS); 1:1 34’ pt D’Ausilio (GE), 15’ st Odogwu (FCS), 22’ st Tait (FCS), 44’ st Candellone (FCS)

NOTE: cielo coperto, temperatura estiva, campo in ottime condizioni.

Ammoniti: 5’ st D’Ausilio (GE), 8’ st Fink (FCS), 16’ st Beccaro (FCS), 32’ st Vinetot (FCS).

Angoli: 1-3 (1-2). Recupero: 0’+ 3’