Lever è l'eroe del Cavedine Lasino, Ravinense e Alense ok

Sul podio della seconda giornata di Promozione finiscono il colpaccio del Cavedine Lasino e le cinquine di Ravinense e Alense: in evidenza in particolare due bomber, il biancoverde della Valle dei Laghi Alessandro Lever e il biancoceleste lagarino Filippo Trainotti.

1. Alessandro Lever (Cavedine Lasino)

Un attaccante che si accomoda in panchina sogna sempre, sotto sotto, di entrare e riuscire a dare una svolta alla partita. Ad Alessandro Lever, reduce da due anni difficili a causa degli infortuni, domenica è capitato davvero: lanciato in campo dal nuovo mister Alessandro Tosi dopo l'intervallo, nel giro di un minuto a cavallo della mezz'ora la punta della Valle dei Laghi ha capovolto il risultato. Dal 2-1 per la quotata Benacense si è passati al 2-3, con la compagine del presidente Walter Bortolotti che ha colto sul glorioso terreno rivano una vittoria tanto pesante quanto insperata alla vigilia.

2. Ravinense

Bella prova di squadra della compagine del sobborgo, trascinata dalla tripletta di bomber Michele Ferraris. A completare la cinquina rifilata al Telve, la perfetta punizione di Massimo Orsini e l'acuto finale di Nicolò Benedetti. Per il team del presidente Nicola Stanchina e di mister Nicola Laratta, un ottimo avvio: dopo il pari sul difficile campo del Pinzolo Valrendena, è arrivato il primo successo stagionale, che i biancazzurri vorrebbero bissare già domenica (sempre a Mattarello) con il Calceranica.

3. Filippo Trainotti (Alense)

Dopo l'ottima partenza in Coppa e l'inedito turno di riposo in Promozione, la squadra della Bassa Vallagarina si presentava in Piana Rotaliana per l'esordio in campionato. Difronte c'era un Mezzocorona rinvigorito dal successo sul Borgo, ma l'Alense ha prontamente tramortito l'avversario: al 33' e al 38' Filippo Trainotti ha indirizzato il match sui binari più consoni al team di mister Samir Hmidi, che ha poi arrotondato il risultato con Marco Deimichei, Elia Devigili e Christian Trainotti, fratello minore del bomber di Santa Margherita.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 2ª GIORNATA DI PROMOZIONE