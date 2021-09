Domani Südtirol a Gorgonzola per sfidare l'Albinoleffe

Seconda giornata del campionato di Serie C con l’FC Südtirol impegnato nella prima trasferta. I biancorossi di mister Ivan Javorcic, dopo il successo interno ottenuto sabato scorso al debutto contro la Virtus Vecomp Verona sul terreno dello Stadio “Druso” di viale Trieste sono attesi dall’Albinoleffe, formazione ambiziosa, con un recente trascorso in serie B. Calcio d’inizio alle ore 17.30 di sabato 4 settembre sul terreno dello Stadio Città di Gorgonzola, teatro delle gare casalinghe della formazione bergamasca.

Nella seconda giornata del girone d’andata il tecnico biancorosso avrà a disposizione i difensori Marco Curto e Filippo De Col, che hanno scontato nel turno inaugurale le rispettive squalifiche, residuo della scorsa stagione agonistica. L’ultima giornata di mercato ha fatto registrare un avvicendamento in mezzo al campo con la partenza di Nermin Karic verso la Virtus Entella e il ritorno in biancorosso di Jérémie Broh, proveniente dal Palermo.

Nella prima giornata, la formazione di Michele Marcolini si + imposta per 2-1 in rimonta sul campo della Pro Patria. Allo “Speroni” di Busto Arsizio, i bergamaschi sono passati in svantaggio all’11’ (Castelli) per poi pareggiare al 75’ con Galeandro. All’83’ il gol-partita messo a segno dal Manconi.

Gli avversari

La storia in breve: 9 campionati in serie B (ultimo 2011-2012), miglior piazzamento 4° posto 2007-2008; 13 campionati di terza divisione nazionale. Vincitore Coppa Italia Serie C 2001-2002

Nel campionato 2020-2021: 7º nel girone A della Serie C. Supera Pontedera e Grosseto nei playoff di girone. Nella fase finale nazionale supera il Modena (1-0, 2-0) e poi il Catanzaro (1-1, 0-1) e cede all’Alessandria in semifinale (1-2, 2-2 dts). Secondo turno di Coppa Italia.

Allenatore: dal luglio scorso il tecnico dei bergamaschi è il 45enne Michele Marcolini, già sulle panchine di Novara, Chievo, dello stesso Albinoleffe (2018-2019) e di Avellino, Alessandria, Santarcangelo, Pavia, Real Vicenza e Lumezane.

Il mercato: sono arrivati i portieri Andrea Pagno (dal Ponte S. Pietro) e Matteo Rossi (Carpi), i difensori centrali Stefano Marchetti (Giana Erminio), Michael Ntube (Inter U19) e Mirko Saltarelli (Bra), il mediano Amedeo Poletti (Juventus U19), l’esterno Ivan Michelotti (Cagliari Primavera) e l’attaccante Riccardo Martignago (svincolato). Una dozzina i giocatori in uscita, tra i quali i difensori Davide Mondonico al Crotone e Simone Canestrelli all’Empoli, l’ala destra Mattia Trovato alla Fiorentina e la punta ex FCS Piergiuseppe Maritato (svincolato).

Il difensore biancorosso, claasse 1988, Kevin Vinetot ha vestito la casacca dell’Albinoleffe nella stagione 2015-2016: 30 gare di campionato con un assist e 2 gare di playout.

Aladino Valoti, direttore sportivo dell’Albinoleffe è stato all’FCS dal 29 giugno 2017 al 28 febbraio 2018.