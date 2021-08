Le reti di Chinellato e Belcastro decidono la sfida di Feltre

Ultima sgambata estiva per il Trento, che allo Zugni Tauro di Feltre scende in campo contro il Dolomiti Bellunesi, compagine che sarà al via del prossimo torneo di serie D.

Per l'occasione mister Parlato tiene a riposo Galazzini, Ferrara e Ruffo Luci, tutti e tre in recupero dai rispettivi acciacchi e prossimi al rientro in gruppo.

Il Trento gestisce le operazioni e al 25' passa a condurre grazie alla conclusione vincente di Belcastro che, ben imbeccato da Osuji, non dà scampo all’estremo difensore di casa. Prima dell'intervallo i gialloblù vanno vicini al gol in altre due circostanze con Barbuti, che prima centra l'incrocio dei pali con un tiro da posizione defilata e poi supera anche il portiere di casa, ma un difensore rinviene e sventa la minaccia proprio sulla linea di porta.

Girandola di cambi nella ripresa e al minuto 89 arriva il meritato secondo gol per il Trento: "cioccolatino" dalla destra di Caporali per Chinellato, che taglia sul primo palo e incorna in fondo al sacco.

La squadra di mister Parlato chiude così la quarta settimana d’allenamenti: sabato prossimo prima uscita ufficiale della stagione con la sfida secca valevole per il primo turno di Coppa Italia di serie C. Al Nereo Rocco Trainotti e compagni scenderanno in campo contro la Triestina.