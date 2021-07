La prima uscita del Trento finisce con un 2-4 contro il Parma

Nonostante i pesanti carichi di lavoro dei giorni scorsi, nella prima uscita del proprio precampionato il Trento non sfigura assolutamente contro il Parma, una delle big del prossimo campionato di serie B.

Sul campo di San Michele all’Adige ieri pomeriggio la compagine di Carmine Parlato si arrende per 4-2 agli emiliani guidati in panchina da Enzo Maresca e con il “numero uno dei numeri uno” Gialuigi Buffon tra i pali, ma per lunghi tratti regge l’impatto contro un’avversaria di categoria superiore, che punta senza mezzi termini all’immediato ritorno in serie A.

Ottimo lo spirito e l’atteggiamento messi sul terreno di gioco da Trainotti e compagni, che hanno messo in mostra anche una condizione fisica più che soddisfacente.

La cronaca

Mister Parlato può disporre anche del centravanti Matteo Chinellato, il cui tesseramento verrà perfezionato nei prossimi giorni una volta espletate le ultime formalità burocratiche, che va in campo grazie al nullaosta concesso dall’Imolese. Non ci sono, invece, Galazzini, Amadori e Comper e il tecnico gialloblu si affida al 4-3-1-2, diventato ormai un marchio di fabbrica.

Davanti a Cazzaro la linea difensiva è formata da Caporali e Simonti sulle corsie esterne con Trainotti e Dionisi al centro. Nunes agisce da playmaker con Belcastro e Osuji interni, mentre Ferrara completa il rombo di metà campo, alle spalle del tandem offensivo formato da Chinellato e Barbuti.

Il Parma parte deciso e trova la rete del vantaggio al 6': palla recuperata dagli emiliani in mezzo al campo, assist di Camara per Daniele Iacoponi, che supera Cazzaro in uscita con una conclusione angolata. Passano cinque minuti e arriva anche il raddoppio, grazie all’imperioso stacco di Valenti sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra.

Il Trento, però, non ci sta, comincia a ribattere colpo su colpo e al 20’ accorcia le distanze: gran palla in verticale di Osuji per Barbuti, che attacca la profondità, resiste al ritorno di Gagliolo e batte Buffon con un preciso "piattone" che s’insacca a fil di palo.

Belcastro slalomeggia in area e poi cerca Barbuti sul secondo palo, ma la difensa parmense sventa in extremis. Si cambia fronte e al 32' Trainotti, nel tentativo di anticipare un paio d’avversari in area piccola, è sfortunato e devia il pallone alle spalle di Cazzaro.

Prima dell’intervallo arriva anche il quarto gol del Parma con la sponda area di Benedyczak e la conclusione di prima intenzione di Daniele Iacoponi, che spedisce il pallone a fil di palo.

Nella ripresa mister Parlato getta subito nella mischia Oddi e Pattarello, al posto rispettivamente di Simonti e Chinellato. Il Trento si spinge generosamente in avanti e al 53’ trova la rete del 2-4 con il colpo di testa in tuffo di Osuji, pescato sul secondo palo da un perfetto tracciante di Ferrara.

Al 75’ esordio anche per Bonomi, che prende il posto di un Nunes assoluto protagonista nella zona mediana del campo e il risultato non cambia più.

Il Trento sale nuovamente in ritiro a Masen di Giovo, dove continuerà ad allenarsi al ritmo di due sedute al giorno. Sabato 31 luglio seconda uscita del precampionato a Lavarone (ore 17) contro il Cittadella.

Il tabellino

TRENTO - PARMA 2-4

TRENTO: Cazzaro, Caporali, Simonti, Nunes (30' st Bonomi), Trainotti, Dionisi, Osuji (1' st Oddi), Belcastro, Barbuti, Ferrara, Chinellato (1' st Pattarello). A disposizione: Chiesa, Tabarelli, Fontana. Allenatore: Carmine Parlato

PARMA: Buffon (1' st Colombi), Sohm (21' st Busi), Balogh (21' st Vaglica), Valenti (1' st Dierckx), Gagliolo (1' st Iacoponi S), Kucka, Camara (1' st Brugman), Brunetta, Benedyczak (21' st Marconi), Juric (1' st Hernani), D. Iacoponi (1' st Sits). A disposizione: Turk, Rinaldi.

RETI: 6' pt D. Iacoponi (P), 11' pt Valenti (P), 20' pt Barbuti (T), 32' pt aut. Trainotti (P), 40' pt Juric (P), 8' st Osuji (T).

NOTE: giornata caldissima. Campo in perfette condizioni. Calci d’angolo 2 a 0 per il Parma. Recupero 0’ + 0’.