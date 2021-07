La sgambata di Südtirol e Sassuolo termina senza reti

Sassuolo-FC Südtirol finisce 0-0. Nella prima amichevole estiva della nuova stagione agonistica, dopo quasi una settimana di intenso lavoro nel ritiro in Val Ridanna, l’FC Südtirol è sceso in campo ieri allo Stadio Comunale di Vipiteno per confrontarsi con un avversario di due categorie superiori, il Sassuolo, che sta ultimando il ritiro nella cittadina dell’alta Val Isarco, prima parte della preparazione in vista della nona stagione consecutiva nel massimo campionato nazionale. Nello scorso campionato di serie A, la formazione neroverde ha conquistato l’ottavo posto, mettendo tre giocatori a disposizione della nazionale italiana di Mancini (Campione d’Europa): Berardi, Locatelli e Raspadori. I neroverdi emiliani affidati quest’anno alla guida tecnica di Alessio Dionisi hanno chiuso la seconda amichevole sullo 0-0 contro un buon FC Südtirol. Si è giocato sotto la pioggia, a tratti torenziale e su un campo allentato.

La cronaca

PRIMO TEMPO

Mister Javorcic schiera: Poluzzi; De Col, S. Davi, Urso, Vinetot, Malomo, Tait, Karic, Odogwu, Beccaro, Rover.

7’ punizione da fuori per il Sassuolo: Duticic tocca per Boga che spedisce sopra la traversa.

20’ Beccaro prova la conclusione da fuori murata da Ferrai

24’ pregevole azione in progressione sulla destra di Odogwu che entra in area e, pressto, conclude sul fondo

26’ Sinistro da fuori area, dalla sinistra di Boga, Poluzzi si distende in tuffo e spedisce in corner.

27’ Conclusione in fotocopia di Boga, quest volta la palla è fuori di poco

33’ Combinazione Caputo-Boga, rimpallo pericoloso, ma Davi anticipa Defrel e sbroglia,

SECONDO TEMPO

Biancorossi in campo Poluzzi, De Col, Zaro, Curto, S. Davi, Urso, Karic, Fabbri, Rover, Voltan, Candellone.

Il Sassuolo cambia l’intero undici. Ma sono dell’FCS le azioni più insidiose.

12’ Simone Davi prova la conclusione di sinistro dalla fascia mancina, palla alta di non molto.

30’ Staffilata rsoterra di Voltan da fuori area con la palla che lambisce il palo alla destra di Pegolo.

Il tabellino

SASSUOLO – FC SÜDTIROL 0-0

SASSUOLO 1° tempo: Consigli, Muldur, Oliveira, Lopez, Chiriches, Ferrai, Boga, Frattesi, Caputo, Duricic, Defrel.

SASSUOLO 2° tempo: Pegolo; Toljan, Ayhan, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Bourabia; Manzari (31’ Oddei), Traore, Haraslin; Scamacca. A disposizione: Satalino, Marchizza. Allenatore: Alessio Dionisi

FC SÜDTIROL 1° tempo: Poluzzi; De Col, S. Davi, Urso, Vinetot, Malomo, Tait, Karic, Odogwu, Beccaro, Rover.

FC SÜDTIROL 2° tempo: Poluzzi, De Col (25’ Gabrieli), Zaro, Curto, S. Davi, Urso (19’ Zanon), Karic (19’ Fink), Fabbri, Rover (19’ Bounou), Voltan, Candellone. A disposizione: Pircher, F. Davi, Theiner. Allenatore: Ivan Javorcic

ARBITRO: Bogdan Nicolae Sira di Pordenone

ASSISTENTI: Giorgio Lazzaroni di Udine e Giuseppe Licari di Marsala

NOTE: gara posticipata di 45’ a causa della pioggia torrenziale. Si gioca sotto i riflettori, su un campo inzuppato d’acqua e con precipitazioni piovose a tratti molto forti.