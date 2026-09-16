Il Trento affronta la Giana nell'infrasettimanale

Dopo il buon pareggio interno ottenuto contro l’Union Brescia, il Trento torna in campo per il primo turno infrasettimanale di questa stagione, valido quale quinta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Domani sera, con calcio d’inizio fissato per le ore 21, i gialloblù affronteranno la Giana Erminio allo Stadio “Città di Gorgonzola”. Il Trento si presenta all’appuntamento con 8 punti in classifica, mentre la squadra lombarda è ferma a 0 punti. Per la quinta sfida di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 24 giocatori. Non saranno della partita Zylyf Muca, Riccardo Fiamozzi, Federico Accornero e Christian Capone.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Emilio Goller (2009); Leonardo Santer (2007).

DIFENSORI: Francesco Benassai (1998); Gabriele Calzà (2008); Roberto D’Intino (2006); Filippo Frison (2002); Sheriff Kassama (2004); Mattia Maffei (2004); Andrea Trainotti (1993).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Marco Garetto (2001); Aldo Genco (2007); Jacopo Grossi (2006); Amer Mehic (2003).

ATTACCANTI: Federico Caia (2003); Matteo Castelli (2008); Nicola Dalmonte (1997); Marco Ladisa (2006); Juan Ignacio Molina (1997); Francesco Sartori (2006); Andrea Sodero (2004).

Le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Tabbiani alla vigilia della sfida contro la Giana Erminio: «Affrontiamo una partita importante, nella quale dobbiamo dare valore al pareggio ottenuto contro l’Union Brescia. La prestazione dell’ultima partita è stata assolutamente positiva e dobbiamo cercare di mantenere lo stesso livello, soprattutto sotto l’aspetto dell’atteggiamento, anche in una gara infrasettimanale che presenta sempre qualche difficoltà in più. Avremo la possibilità di fare delle rotazioni, ma l’obiettivo deve essere quello di mantenere questa continuità di risultati e di prestazioni che stiamo costruendo in queste prime giornate».