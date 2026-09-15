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Coppa Trentino

Coppa Dao Conad, è il momento del secondo turno

Tra domani e giovedi si terrà la seconda giornata dei gironi eliminatori della competizione. In campo 92 squadre

Impegni infrasettimanali fra domani e giovedì per quasi tutte le squadre trentine che saranno chiamate nelle due serate alle gare del secondo turno dei 23 gironi eliminatori della Coppa Dao Conad. A parte le otto compagini dell'Eccellenza, che entreranno in scena in occasione dei sedicesimi della manifestazione, saranno ben 92 le formazioni a scendere in campo in rappresentanza delle tre categorie provinciali (Promozione, Prima e Seconda). Essendo la formula dei gironi all'italiana, ovviamente non sono previsti tempi supplementari bensì l'assegnazione dei rituali tre punti. Questo il programma completo della giornata:
ALTOPIANO PAGANELLA-CALCIO BLEGGIO
CARISOLO-MOLVENOSPOR
CORNACCI-PORFIDO ALBIANO
DOLOMITICA-PERGINE CALCIO
CAURIOL-VAL DI CEMBRA CALCIO
BASSA ANAUNIA-PREDAIA
SOLANDRA VAL DI SOLE-T.N.T.MONTE PELLER
REDIVAL-ALTA ANAUNIA
ROBUR SPORMINORE-ROTALIANA
OLTREFERSINA-PRIMIERO
VALSUGANA SCURELLE-BRENTA ORTIGARALEFRE
TESINO-RONCEGNO
ALTAVALSUGANA CALCIO U.23-AUDACE
PINE S.D.-TELVE
ROTALIANA U.23-CALISIO CALCIO
PRIMIERO U.23-GARIBALDINA
GIOVO-LAVIS
3 P VAL RENDENA-TIONE
VIRTUS GIUDICARIESE-PINZOLO VALRENDENA
FASSA CALCIO U.23-ALTAVALSUGANA CALCIO
SOPRAMONTE U.23-ILIRIA
MONTEVACCINO-I.C.S. TRIDENTUM
PAGANELLA-AQUILA TRENTO
AZZURRA S.B.-VIRTUS TRENTO
UNION TRENTO FUTURO-VIGOLANA
CIVEZZANO SPORT-ALDENO
DOLASIANA SQ.B-MEZZOCORONA
CAFFARESE-SETTAURENSE 1934
CASTEL CIMEGO-PIEVE DI BONO.
ALTA GIUDICARIE-LEDRENSE
BAGOLINO-CONDINESE
TOBLINO CALCIO-SACCO S.GIORGIO
VALLAGARINA-RIVA DEL GARDA
DRO CAVEDINE-TRAMBILENO
LIZZANA-MARCO
BAONE-AVIO CALCIO
VIRTUS ROVERE-ARCO 1895
MONTE BALDO-NAGO TORBOLE
STIVO-ATHESIS CALCIO
CASTELSANGIORGIO-NOGAREDO
LENO-ALENSE
FASSA-CALCIO FIEMME (17 settembre)
LA ROVERE-SOPRAMONTE (17 settembre)
BOLGHERA-DOLASIANA (17 settembre)
I.C.S.T. NOVA-GARDOLO (17 settembre)
ALPE CIMBRA-BRENTA BORGO (23 settembre)

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Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Cittadella124
Ospitaletto104
Union Brescia104
Alcione Milano84
Dolomiti Bellunesi84
Trento84
Treviso74
AlbinoLeffe54
Desenzano54
Juventus Next Gen54
Novara44
Pro Vercelli44
Lecco44
Carpi44
Lumezzane44
Arzignano Valchiampo44
Pergolettese44
Folgore Caratese14
Renate14
Giana Erminio04

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Trento - Lecco 1-0
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