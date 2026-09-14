Arco al comando in solitaria, primi punti per Alense e Rotaliana

La terza giornata del campionato di Promozione ha ultimato la scrematura delle formazioni coabitanti al vertice. Della triade composta da Settaurense, Arco e Aquila Trento, che fino a domenica occupava la vetta a pari merito, solamente i gialloblù di Azzolini hanno inanellato la terza vittoria di fila e sono rimasti a punteggio pieno. Aquila e Settaurense, invece, frenate entrambe sull’1-1 nei rispettivi incontri, sono scivolate al secondo posto, agganciate dalle trionfanti Calisio e Lavis.

Sorpresa di questo avvio di stagione, l’Arco si è imposto per 2-0 nel derby di Cavedine grazie alla doppietta di Bozzi e ha certificato il terzo successo consecutivo, che vale la testa della graduatoria in solitaria. Alle sue spalle, come già accennato, un quartetto di inseguitrici, anch’esse ancora imbattute, due lunghezze più sotto. Inaspettato il pareggio di Mezzano tra Aquila e Primiero, in cui i biancorossi hanno trovato il secondo punto del proprio campionato e condannato i rionali a lasciare per strada parte del bottino nonostante i favori del pronostico. Stesso risultato anche al De Varda, dove, contrariamente a quanto accaduto l’anno scorso (8-0 e il 5-1 negli ultimi due precedenti), tra Rotaliana e Settaurense è regnato l’equilibrio e i biancazzurri si sono così finalmente messi in moto, sebbene con il freno a mano tirato, conquistando il primo punto della propria stagione. Un segnale positivo per il morale degli uomini di Luca Celia, ora penultimi, per i quali però la classifica non si mette meglio, visto il divario con la prima posizione che continua a crescere, giornata dopo giornata. Bozzi dell'Arco, autore di una doppietta contro il Dro Cavedine

Se da una parte c’è chi ha l’amaro in bocca, dall’altra qualcun altro può finalmente gioire e tirare un sospiro di sollievo: dopo due giornate a digiuno, l’Alense si è sbloccata e grazie alla rete di Cominelli ha riscosso contro il Nago Torbole il primo successo dell’era Paolo Eccher. Allo stesso modo, nel posticipo di domenica sera ha potuto gioire anche il Brenta Borgo che, trascinato da Moggio e da bomber Stefani (al primo centro quest’anno), ha condannato il MolvenoSpor al secondo, severo ko consecutivo dopo l’1-4 con il Dro Cavedine.

Preleva altri tre punti, seppur sul filo del rasoio e di nuovo con il minimo scarto, il Lavis di Agostini, aggrappatosi al proprio canterano classe 2007 Slomp per il gol vittoria, giunto in pieno recupero, che ha vanificato gli sforzi del Pergine.

Brancola ancora nel buio l’Athesis di Tranquillini, alla terza sconfitta di seguito e fermo sul fondo della classifica. Dopo Settaurense e Nago Torbole, anche il Calisio ha alzato la voce contro i lagarini, il cui passivo ammonta già a nove reti subite in totale. Infine, vittoria preziosa per il Sacco San Giorgio, che al Bettega ha strappato alla Condinese l’intera posta in palio proiettandosi a metà classifica, più in alto rispetto a tutte le altre tre neopromosse.

RISULTATI DELLA GIORNATA, TABELLINI E CLASSIFICA