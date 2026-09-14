Avio, Gardolo, Sopramonte e Audace fanno 3 su 3

Girone A

Avio, Gardolo e Sopramonte a punteggio pieno

Nel girone A l’Avio continua a viaggiare a ritmo massimo. La formazione di Giuseppe Franco conquista la terza vittoria consecutiva imponendosi per 3-1 sul campo della Mante Baldo, mantenendo così il primato a punteggio pieno. Rimane in vetta anche il Gardolo di Pippo Scoz, protagonista di una partita tutt’altro che semplice. I gialloblù riescono infatti a superare 3-2 l’Aldeno, nonostante siano costretti a giocare in dieci uomini per gran parte della gara. Una vittoria di carattere che permette al Gardolo di restare a punteggio pieno dopo tre giornate. Tre su tre anche per il Sopramonte, che supera 3-1 il Toblino e completa il terzetto delle squadre ancora imbattute e a punteggio pieno.

Alle loro spalle si fa spazio il Marco, che supera con un netto 3-1 il Riva del Garda, mentre la Ledrense porta a casa una gara combattuta contro l’Iliria, battuta 3-2. Successo esterno anche per il Castelsangiorgio, che passa 2-1 sul campo dell’ICS Tridentum. Il Pinzolo Valrendena si aggiudica invece il derby contro il Tione, imponendosi 2-1. Tre punti pesanti che permettono al Pinzolo Valrendena di salire a quota 7 punti, affiancando il Marco. In fondo alla graduatoria resta ancora a quota zero il Nogaredo, sconfitto con un pesante 6-0 sul campo del Pieve di Bono.

Girone B

L’Audace Caldonazzo resta sola in vetta

Nel girone B cambia invece la situazione al vertice. L’unica squadra ancora a punteggio pieno è l’Audace Caldonazzo, che supera 2-1 il Roncegno e conserva così la vetta a punteggio pieno. Alle sue spalle arrivano i primi stop per Bassa Anaunia, Alta Anaunia e Telve. Il Predaia infligge infatti al Telve una sconfitta beffarda, imponendosi 3-2. La neopromossa Polisportiva Oltrefersina continua invece a sorprendere e conquista un altro risultato importante, superando 3-1 l’Alta Anaunia. Nell’anticipo del venerdì sera arriva anche il sorprendente k.o. del Val di Cembra, che viene sconfitto dalla Dolasiana 1-0. Netto il successo del Fiemme, che si impone con un perentorio 4-0 sulla Vigolana. Il big match della terza giornata premia invece l’Alta Valsugana, capace di espugnare Denno e battere 4-2 la Bassa Anaunia. Per l’Alta Valsugana si tratta del primo successo del campionato, dopo i due pareggi raccolti nelle prime due giornate. Grande protagonista di giornata anche la Garibaldina, che travolge il Porfido Albiano con un netto 5-0.

Chiude il quadro della terza giornata il pareggio tra Fassa e TNT Monte Peller, che impattano 1-1.