Al Briamasco arriva la capolista Union Brescia

Il Trento torna in campo al Briamasco per la quarta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Dopo la vittoria conquistata nell’ultimo turno contro il Lecco, i gialloblù sono pronti ad affrontare l’Union Brescia nella sfida in programma domani sera, con calcio d’inizio fissato alle ore 21. La squadra di Luca Tabbiani arriva all’appuntamento con sette punti raccolti nelle prime tre giornate, mentre l’Union Brescia è attualmente in testa alla classifica a punteggio pieno con nove punti. Per la sfida, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 24 giocatori. Non saranno della partita Fiamozzi, Muca, Capone e Accornero.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Emilio Goller (2009); Leonardo Santer (2007).

DIFENSORI: Francesco Benassai (1998); Gabriele Calzà (2008); Roberto D’Intino (2006); Filippo Frison (2002); Sheriff Kassama (2004); Mattia Maffei (2004); Andrea Trainotti (1993).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Marco Garetto (2001); Aldo Genco (2007); Jacopo Grossi (2006); Amer Mehic (2003).

ATTACCANTI: Federico Caia (2003); Matteo Castelli (2008); Nicola Dalmonte (1997); Marco Ladisa (2006); Juan Ignacio Molina (1997); Francesco Sartori (2006); Andrea Sodero (2004).