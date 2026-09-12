Il derby di oggi fra Vipo e Union infiamma il capoluogo

Nell'anticipo serale si affrontano una squadra in crisi ed una lanciata: verdetto già scritto? Domani fari puntati sul testa a testa fra Levico e Mori big partite a rilento: chi dovesse perdere sarà già in affanno

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È subito tempo di confronti pesanti nella corsa al vertice in Eccellenza regionale: Levico Terme e Mori S.Stefano, grandi favorite della vigilia, si affrontano già alla terza chiamata ed entrambe sono costrette a fare i conti con un avvio al di sotto delle attese. I termali hanno fin qui raccolto solo due pareggi mentre il Mori ha vinto all'esordio ma è incappato successivamente nella inopinata sconfitta interna col Naturno.

L'altra sfida tutta da vivere nell'alta classifica è quella di Brunico dove la matricola a punteggio pieno riceve il Bozner, anch'esso a quota sei, in una prematura resa dei conti fra capoliste. Cercherà di approfittarne le altre leader, quell'Anaune dall'attacco mitraglia che si reca a Maso Ronco da un San Paolo in forma precaria, e quel Rovereto che è specialista di partenze lanciate e ospita il Parcines.

Ma il terzo turno propone oggi, in anticipo, l'appuntamento più atteso di tutti, almeno nel capoluogo: il derby fra Vipo Trento e Union Trento Ravinense, una prima assoluta a livello di Eccellenza.

La Vipo di Stefano Manica arriva all'appuntamento nel modo peggiore, ancora ferma a zero punti e con un solo gol realizzato nelle prime due giornate. L'Union Trento si presenta invece in deciso spolvero, forte dei quattro punti, magari inattesi ma di grande importanza, raccolti grazie al fresco successo sul Valle Aurina e al pareggio iniziale strappato a Levico.

Vediamo in dettaglio il programma della giornata.

BRUNICO (6) – BOZNER (6)

Arbitro: Thomas Lugo (Bolzano)

Assistenti: Davide Leto (Bolzano), Petra Kofler (Bolzano)

È uno degli incontri più interessanti della giornata fra due delle squadre ancora a punteggio pieno. Il BRUNICO, vittorioso all'esordio sul Comano, affronta un BOZNER reduce dal successo nel posticipo col San Paolo. I padroni di casa hanno incassato un solo gol nelle prime due partite, mentre gli altoatesini ne hanno realizzati sei, secondo miglior attacco del campionato alle spalle dell'Anaune.

COMANO TERME E FIAVÉ (0) – SAN GIORGIO (0)

Arbitro: Gaetano Macca' (Trento)

Assistenti: Emanuele Marchi (Arco Riva), Luigi Giuseppe Acquaroli (Trento)

Il COMANO TERME E FIAVÉ cerca i primi punti in campionato dopo aver estromesso in Coppa il Rovereto superato anche mercoledì scorso. Se la vedrà con un SAN GIORGIO anch'esso ancora al palo. Si affrontano dunque due squadre alla ricerca del riscatto, che pochi si sarebbero aspettati di trovare qui. Ma il torneo è lungo e il valori emergeranno

ROVERETO (6) – PARCINES (3)

Arbitro: Matteo Vintari (Bolzano)

Assistenti: Matteo Varagona (Bolzano), Gabriele Masin (Bolzano)

I bianconeri di Giovanazzi sono una delle quattro capolista a punteggio pieno e davanti al proprio pubblico cercano la rivincita dopo la mezza delusione di Coppa. Il PARCINES, che di punti ne ha tre, arriva dalla sconfitta interna contro il Brunico e non sarà avversario remissivo.

LEVICO TERME (2) – MORI S.STEFANO (3)

Arbitro: Andrea Scomparin (Trento)

Assistenti: Linda De Carli (Rovereto), Marjo Mehilli (Trento)

È il big match della giornata, fra due delle formazioni indicate alla vigilia fra le principali candidate alle posizioni di vertice. Il team del lago è ancora imbattuto ma ha raccolto soltanto due punti, bottino certamente non in linea con le premesse e le ambizioni. Il MORI S.STEFANO, convincente all'avvio e in Coppa, è reduce invece dal k.o. col Naturno e si presenta anch'esso con qualche punto di domanda. Una sfida che arriva presto ma che può già fornire indicazioni importanti sul reale valore delle due favorite. E chi perde dovrà forse cominciare a dubitare.

NATURNO (4) – BENACENSE (3)

Arbitro: Samuele Cerolini (Trento)

Assistenti: Giuliano Gasperini (Trento), Giulio D'Alterio (Trento)

Il NATURNO è una delle sorprese più vere dell'avvio di stagione: quattro punti in due partite e nessun gol subito, grazie al pareggio a reti inviolate con il Termeno e al successivo successo sul Mori. La BENACENSE, invece, ha reagito alla pesante sconfitta dell'esordio contro il Mori vincendo a San Giorgio ma subendo un secco kappao in Coppa con l'Anaune. Deve insomma capire, e far vedere, di che pasta è fatta.

SAN PAOLO (0) – ANAUNE (6)

Arbitro: Christian Gallini (Bolzano)

Assistenti: Sergio Maria Cotroneo (Merano), Gianluca Testa (Merano)

L'ANAUNE è una delle quattro capolista a punteggio pieno e arriva da vittorie larghe e convincenti. Sfoggia il miglior attacco del campionato con due bomber, Zanotti e Biscaro, già in forma sìtellare. Il SAN PAOLO al contrario, è ancora a zero punti ed ha segnato una sola rete. Se le premesse varranno confermate il pronostico è segnato, ma nel calcio mai dire mai.

VALLE AURINA (0) – TERMENO (2)

Arbitro: Davide Balzano (Bolzano)

Assistenti: Alex Senatore (Bolzano), Francesco Antonio De Cesare (Bolzano)

Il VALLE AURINA è ancora senza punti e ha già incassato sette reti, secondo peggior dato difensivo del torneo. Il TERMENO, invece ha raccolto due pareggi nelle prime due uscite ed è ancora imbattuto. I padroni di casa cercano quindi il primo risultato positivo, mentre gli ospiti proveranno a trasformare l'imbattibilità iniziale in una prima vittoria.

VIPO TRENTO (0) – U.T. RAVINENSE (4)

Arbitro: Nicola Vincoletto (San Donà di Piave)

Assistenti: Michele Mozzi (Rovereto), Omar Franceschetti (Arco Riva)

È l'anticipo della giornata, alle 20 a Gabbiolo davanti ad un pubblico che si preannuncia numeroso come non mai. Sì, perché è la prima volta del derby del capoluogo a livello di Eccellenza e la rivalità fra le due società è un dato di fatto, col club di Ravina che ha bruciato i tempi di crescita e non fa mistero di aspirare a divenire il primo riferimento del calcio dilettantistico a Trento. La VIPO, neopromossa e ancora in fase di assestamento dopo una rivoluzione nei ranghi all'insegna del ringiovanimento, giunge al match con numeri decisamente negativi: zero punti, una sola rete segnata e otto subite nelle prime due giornate. Di tenore opposto il mood dell'U.T. RAVINENSE capace di assestarsi sorprendentemente in alto, a quota quattro punti, malgrado un organico che sulla carta poteva apparire ridimensionato e che invece ha trovato già i meccanismi giusti. Una stracittadina che mette dunque di fronte due realtà partite con premesse e risultati completamente diversi. Ci sarà da divertirsi.