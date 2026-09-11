Settaurense al De Varda, Arco e Alense sott'occhio sabato sera

Saranno Dro Cavedine, Primiero e Rotaliana le avversarie di Arco, Aquila Trento e Settaurense, le uniche tre formazioni a punteggio pieno, nella terza giornata del campionato di Promozione. Per quanto riguarda il derby dell’Alto Garda che si terrà sabato sera a Cavedine, i precedenti della sfida parla chiaro: negli ultimi cinque incontri tra le due squadre ad avere la meglio sono stati per ben quattro volte i gialloblù, mentre per i giallo-bianco-verdi nessuna gioia, essendo il quinto match restante finito in parità a reti inviolate.

Guardando al passato, nemmeno i recenti faccia a faccia tra Rotaliana e Settaurense restituiscono particolare equilibrio, anzi. Le due gare dello scorso campionato erano state infatti tutt’altro che combattute, all’andata in favore dei biancocelesti, al ritorno dei biancoverdi. Tutti si ricorderanno il severo 8-0 incassato al De Varda all’andata dall’undici di Zaninelli, vendicatosi poi al ritorno – per quanto possibile – con un 5-1 al Grilli nella giornata conclusiva del torneo. Se in occasione del primo dei due match, però, le due formazioni erano in corsa serrata per il terzo posto, ora gli uomini di Celia si trovano a mani vuote sul fondo della classifica, mentre gli storesi in vetta a bottino pieno. Roberto Bellettato del Nago Torbole

Tra Aquila e Primiero, invece, ancora tutto da scrivere, con i rionali di Ferrari a caccia della terza vittoria consecutiva su un terreno complicato come quello di Mezzano, dove lo scorso anno i biancorossi sono usciti a mani vuote soltanto due volte su quindici, e dove a fine agosto hanno conquistato all’esordio il primo storico punto in Promozione.

Così come per la Rotaliana, anche per l’Alense il margine d’errore inizia ad assottigliarsi in maniera critica, perché un’altra partita senza prelevare punti rischierebbe di compromettere davvero il prosieguo della stagione delle due squadre. Nel secondo anticipo di sabato sera al Mutinelli, quindi, gli uomini di Paolo Eccher dovranno trovare il modo non lasciare il campo a mani vuote contro il Nago Torbole, cliente tutt’altro che facile, soprattutto dopo la vittoria convincente di domenica scorsa, con cui si è sbloccato.

Dopo lo 0-0 di Martignano, chiamato a fare bottino pieno anche il Lavis, che ospiterà al Mario Lona il Pergine, ancora imbattuto, reduce dai due pareggi con Sacco e Condinese. Proprio quest’ultime si troveranno l’una di fronte all’altra al Bettega di Condino, i lagarini per continuare sulla falsariga di domenica scorsa (in cui hanno riscosso i primi tre punti), i canarini alla ricerca del primo successo nel torneo.

Ancora fermo ai nastri di partenza, l’Athesis proverà a rompere il proprio digiuno contro il Calisio, a Calliano, dove i grigiorossi giungeranno imbattuti, con alle spalle una vittoria e un prezioso pareggio con il Lavis, mentre a chiudere il turno, nel posticipo delle 18 in Valsugana, il Brenta Borgo tenterà di conquistare i primi tre punti del nuovo sodalizio, contendendoli al MolvenoSpor, a sua volta volenteroso di rialzarsi dopo la pesante battuta d’arresto con il Dro Cavedine.

Le terne arbitrali

ALENSE – NAGO TORBOLE: Borrelli di Trento (Galli e Trentini di Trento)

ATHESIS – CALISIO: Piccininni di Bolzano (Picca di Merano e Kebe di Bolzano)

BORGO – MOLVENOSPOR: Girardi di Trento (Macrì e Marangio di Trento)

CONDINESE – SACCO SAN GIORGIO: Bortolotti di Arco Riva (Bahouch di Rovereto e Milanaccio di Trento)

DRO CAVEDINE – ARCO: Righi di Trento (Lanotte e Inama di Trento)

LAVIS – PERGINE: Calderara di Bolzano (Da Col di Bolzano e Losso di Merano)

PRIMIERO – AQUILA TRENTO: Filosi di Rovereto (Porcelli e Candotti di Trento)

ROTALIANA – SETTAURENSE: Yassam di Arco Riva (Tonon di Trento e Stefani di Arco Riva)