Sabato pomeriggio il Südtirol affronta il Modena al Druso

Il Südtirol affronta il Modena allo Stadio Druso per la quarta giornata del campionato di Serie BKT. Sabato 12 settembre, alle ore 15, i biancorossi di mister Davide Possanzini sfideranno la squadra allenata da Daniele Galloppa nella seconda gara interna consecutiva, dopo la vittoria ottenuta contro il Catanzaro.

I biancorossi hanno inaugurato il torneo con il successo interno per 1-0 sulla Virtus Entella, deciso al 90’ dalla rete di Simone Davi. Nella prima trasferta stagionale è invece arrivato il pareggio per 1-1 sul campo del Benevento. Nell’ultima uscita, ancora allo Stadio Druso, l’FCS ha ritrovato i tre punti superando il Catanzaro per 2-0.

Quella contro i “Canarini” sarà la sfida numero 18 tra le due formazioni, considerando i precedenti disputati tra Serie B, Serie C, Coppa Italia e Supercoppa di Serie C.

Per la sfida contro gli emiliani torna a disposizione Giacomo Stabile, che ha scontato le due giornate di squalifica. Restano, invece, indisponibili Hamza El Kaouakibi, l’ex di giornata Niklas Pyyhtiä e Marco Varnier.

Gli avversari

Il Modena arriva alla sfida dello Stadio Druso forte dei sei punti conquistati nelle prime tre giornate di Serie B, frutto di due vittorie e una sconfitta. I canarini hanno iniziato il campionato con due successi consecutivi in trasferta: prima l’1-2 sul campo del Benevento, ottenuto in rimonta grazie alle reti di Santoro e Caso, poi lo 0-3 inflitto alla Cremonese allo “Zini”, con la doppietta di Olzer e un’altra marcatura di Caso. Nell’ultima giornata è invece arrivato il primo stop stagionale: il club emiliano è stato sconfitto per 0-1 dall’Avellino al Braglia, con la rete decisiva di Besaggio arrivata all’8’.

Alla guida della formazione emiliana figura Daniele Galloppa, reduce dall’esperienza alla guida della Primavera della Fiorentina, con cui ha conquistato un campionato e la Coppa Italia di categoria, e ora alla sua prima stagione in prima squadra, nonché al debutto nel campionato cadetto. Sul piano tattico, il tecnico quarantunenne ha finora privilegiato il modulo 4-3-3. Per quanto riguarda l’organico, nelle ultime settimane il Modena ha dovuto fare i conti con le indisponibilità del secondo portiere Abdullah Laidani, del difensore Martino Odero, del centrocampista Alessandro Sersanti e dell’attaccante Stenio.

Tra i giocatori da seguire con particolare attenzione figurano Giacomo Olzer, Giuseppe Caso e Bryant Nieling.

Giacomo Olzer, centrocampista mancino classe 2001, è uno dei grandi protagonisti dell’avvio di stagione del Modena. Arrivato in estate a titolo definitivo dal Pescara, ha già realizzato due reti nelle prime tre giornate di campionato, entrambe nella vittoria per 0-3 ottenuta sul campo della Cremonese.

A quota due gol in campionato figura anche Giuseppe Caso, attaccante classe 1998, autore della marcatura decisiva nella rimonta sul Benevento e del terzo centro nella gara vinta contro la Cremonese. Caso, nell’ultima stagione, ha conquistato la promozione in Serie A con il Monza, vincendo i playoff.

Per la retroguardia, particolare attenzione sarà rivolta alle qualità di Bryant Nieling, difensore olandese classe 2002, alla seconda stagione con il club emiliano. Alto 193 centimetri e mancino naturale, il centrale sta mettendo in evidenza le proprie qualità, in particolare nel gioco aereo, con una percentuale di duelli vinti pari al 90%.