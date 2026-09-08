Molina all’ultimo respiro, il Trento beffa il Lecco al 95’

Quando il pareggio sembrava ormai scritto, ci ha pensato ancora una volta Molina a regalare tre punti pesantissimi al Trento. Gli aquilotti superano 1-0 il Lecco grazie alla rete dell’attaccante argentino, arrivata al 95’ sugli sviluppi di un clamoroso errore del portiere ospite, che in uscita alta non è riuscito a trattenere il pallone, spianando così la strada al gol decisivo.

Una vittoria forse oltre i meriti del Trento, considerando quanto visto nell’arco dei novanta minuti. Il risultato più giusto, come ammesso dal tecnico dei trentini Luca Tabbiani a fine gara, forse sarebbe stato il pareggio. Ma nel calcio conta anche saper sfruttare le occasioni fino all’ultimo istante. E gli aquilotti lo hanno fatto nel modo migliore, portando a casa il secondo successo stagionale e salendo a quota 7 punti dopo tre giornate.

La cronaca

Il Trento si presenta con il consueto 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Maffei, Benassai, Frison e Maffei, in mezzo al campo Aucelli, Fossati e Garetto, mentre il tridente offensivo è formato da Ladisa, Molina e Dalmonte. Il Lecco parte forte e nei primi minuti si rende subito pericoloso in più circostanze. La prima conclusione porta la firma di Fasan, che calcia sul fondo, ma pochi secondi più tardi è ancora l’attaccante ospite a trovare la porta, con Barlocco che è bravo a respingere. Dopo dieci minuti si vede anche il Trento, che va vicino alla rete del vantaggio con la punizione calciata da Fossati ma la sfera termina di poco a lato. Al 20’ è Urso a rendersi pericoloso con un tiro a giro che esce di poco. Al 35’ il Trento torna a farsi vedere in avanti con Maffei, la cui conclusione viene ben parata dall’estremo difensore ospite.

I gialloblù approcciano nel modo migliore anche la seconda frazione e così, dopo pochi minuti, Sodero ci prova dal limite dell’area con la conclusione che termina di poco alta. È il Trento a rendersi maggiormente pericoloso e al 75’ Dalmonte, ben trovato da Sodero, scappa sulla fascia e conclude, non trovando per poco la porta. Nel finale la squadra di Valente ci prova con la punizione calciata da Moutassime con la sfera che viene respinta da Barlocco.

Quando tutto sembrava ormai far presagire il pareggio a reti inviolate, il Trento trova il guizzo decisivo: Molina è il più lesto di tutti e con una deviazione ravvicinata batte l’estremo difensore ospite, facendo così esplodere il Briamasco. Il Trento sale dunque a 7 punti in graduatoria al secondo posto in coabitazione con diverse squadre. Il prossimo impegno degli aquilotti sarà domenica 13 settembre alle ore 21.00 allo Stadio Briamasco contro l’Union Brescia.

Il tabellino

TRENTO – LECCO 1-0 (0-0)

RETE: 50’st Molina

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Maffei, Frison, Benassai, D’Intino; Aucelli (1’st Mehic), Fossati (36’st Grossi), Garetto (22’st Benedetti); Dalmonte, Molina, Ladisa (29’pt Sodero). A disposizione: Santer, Goller, Kassama, Genco, Castelli, Calzà, Marchi, Caia, Sartori. Allenatore: Luca Tabbiani

LECCO (3-4-2-1): Vettorel; Triacca, Arena, Sinn (32’st Sidler); Rizzo (15’st Litti), Metlika, Mallamo, Urso (27’st Manetti); Bonaiti, Pellegrino (15’st Moutassime); Fasan (27’st Nova). A disposizione: Domingo, Comi, Bordoni, Mihali, Polonioli, Anastasini, Fama. Allenatore: Federico Valente

ARBITRO: Juri Gallorini di Arezzo

ASSISTENTI: Paolo Camilli di Roma1 e Gabriele Elisino di Ostia Lido

QUARTO UOMO: Francesco Zago di Conegliano

NOTE: serata serena. Campo in ottime condizioni. Recupero: 3’+6’. Ammoniti: 14’pt Mallamo, 16’st Metlika. Totale spettatori: Spettatori 1400 circa.

Foto Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921

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