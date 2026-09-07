Triade in vetta a pieni punti, Alense e Rotaliana ancora a secco

Per quanto precari, dopo due giornate iniziano a delinearsi i primi blocchi nella graduatoria del campionato di Promozione. A partire dalla vetta, dove Settaurense, Aquila Trento e Arco si stagliano a pari merito, a punteggio pieno, passando per il nutrito gruppo di immediate inseguitrici (a due o tre punti di distanza), fino ad arrivare sul fondo, dove giacciono ancora a mani vuote Athesis e, inaspettatamente, Alense e Rotaliana.

Tutto il contrario di quanto ci si potesse attendere da quest’ultime due formazioni, tra le più quotate ai nastri di partenza (non che ora non lo siano più) e ritrovatesi contro ogni pronostico a guardare tutte le altre contendenti dal basso verso l’alto.

Dato allarmante, per i biancocelesti di Luca Celia, le ancora zero reti messe a segno fino ad adesso, soprattutto se messo a confronto con la precedente stagione, in cui la fase offensiva dell’undici di Mezzolombardo era stata la seconda più prolifica dell’intero campionato, dietro solo all’Anaune. In entrambe le due gare finora giocate, invece, i lagarini di Paolo Eccher sono andati incontro allo stesso punteggio (2-1 in favore degli avversari) riuscendo a trovare la via del gol solamente nei minuti di recupero, tutte e due le volte con Trainotti, sia contro l’Arco che contro la Settaurense.

Come volevasi dimostrare, gli storesi di Zaninelli sono tornati a far valere il fattore campo e hanno fatto “due su due”, con un bottino totale di sei centri in 180 minuti, il numero più alto di tutta la classe. Un gradino più sotto, con cinque reti (al pari del Dro Cavedine), l’Aquila Trento, trionfante sul Brenta Borgo e dunque anch’essa in vetta a braccetto con i biancoverdi, con una sola rete incassata. A completare l’attuale “triumvirato” al vertice, l’Arco di Azzolini, a pieni punti nonostante l’ostico calendario. Sconfitte di misura formazioni del calibro di Alense e Rotaliana, la giovane banda gialloblù può godersi un avvio di stagione più promettente rispetto a quello claudicante dell’ultimo anno, che l’aveva vista collezionare soltanto nove punti nelle prime altrettante partite.

Polveri bagnate al Mantovan, dove Lavis e Calisio non si sono fatte male e hanno mantenuto le proprie reti inviolate. Uno stop poco incoraggiante per i rossoblù di Agostini, che in queste prime due uscite non hanno ancora manifestato la superiorità che ci si poteva aspettare data la qualità della rosa e il sangue avvelenato per l’esito infausto dello spareggio con l’Union Trento, unito alla voglia di ritrovare finalmente il sorriso. È ancora presto, ovviamente, per emettere giudizi, ma sicuramente Santuari e compagni dovranno riuscire a sbloccare la propria fase offensiva al più presto per puntare davvero in alto.

Missione, questa, riuscita al Nago Torbole, che nel secondo anticipo di sabato sera alla Mala ha travolto l’Athesis per 3-1 grazie alla doppietta di Bonilla, griffando così il primo successo in campionato dell’era Laratta. Per i lagarini, invece, tuttora ancorati al punto di partenza, seconda sconfitta di manica larga dopo il 4-1 subìto con la Settaurense. Sonora debacle, al Don Santo Goio, anche per il MolvenoSpor, inchinatosi per 4-1 al Dro Cavedine, o meglio, ad Emanuele Pozza, autore di una tripletta che lo proietta in cima alla classifica marcatori, con quattro centri. I gialloverdi riequilibrano così perfettamente il bilancio degli ultimi cinque incontri con i rossazzurri (ora due vittorie a testa e un pareggio), in attesa della gara di ritorno.

Come a Martignano, reti inviolate anche a Ischia nel posticipo di domenica sera, dove Pergine e Condinese hanno perso l’occasione di fare bottino pieno in una gara, almeno sulla carta, più abbordabile rispetto a tante altre, mentre il Sacco San Giorgio non si è fatto scappare l’occasione ed è riuscito, non senza fatica, a prelevare l’intera posta al Primiero, al termine di 90 minuti combattuti, che non hanno per nulla annoiato. La prima vittoria in categoria tra le matricole, quindi, è tinta di viola.

I TABELLINI DELLA GIORNATA, RISULTATI E CLASSIFICA