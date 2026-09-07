Seconda giornata di Prima con i primi squilli

Girone A

Avio, Gardolo e Sopramonte restano a punteggio pieno

La seconda giornata del Girone A di Prima Categoria lancia un primo messaggio, con Avio, Gardolo e Sopramonte che fanno due su due.

L’Avio infligge un sonoro 6-0 alla Ledrense. Un successo straripante che permette agli aviensi di vantare una differenza reti importante, con 11 gol fatti e soltanto 1 subito in due gare. Tiene il passo il Gardolo che vince 3-1 sul campo del Nogaredo. Fa la voce grossa anche il Sopramonte che vince 3-1 sulla Monte Baldo. Subito dietro il trio di testa inseguono a quota 4 punti il Marco e il Pinzolo Valrendena. Il Marco porta a casa un prezioso 1-1 dal campo dell’Aldeno, mentre il Pinzolo Valrendena esce indenne dalla pirotecnica sfida contro il Castelsangiorgio, terminata sul 2-2.

Primo successo in Prima Categoria per l’Iliria che supera 2-0 la Pieve di Bono. Il Tione impatta 2-2 in casa del Riva del Garda (che sale a 1 punto), mentre il Toblino Calcio pareggia 1-1 sul campo dell’I.C.S. Tridentum (al primo storico punto dopo la fusione).

Girone B

Audace, Telve, Alta e Bassa Anaunia fanno due su due

Regna lo spettacolo nel Girone B di Prima Categoria, dove al termine della seconda giornata si definisce un quartetto di testa di primissimo ordine. Audace, Telve, Alta Anaunia e Bassa Anaunia viaggiano infatti a punteggio pieno a quota 6 punti.

L'Audace conquista tre punti pesanti soffrendo ma piegando 2-1 in trasferta il TNT Monte Peller. Risponde con autorità il Telve, autore di un perentorio 3-0 ai danni della Vigolana. Sorridono anche le due compagini della Val di Non. L’Alta Anaunia vince lo scontro d'alta quota contro il Fiemme per 2-1, mentre la Bassa Anaunia espugna il campo del Porfido Albiano con il medesimo punteggio (2-1).

A quota 4 punti si attesta il Val di Cembra, che strappa un punto prezioso pareggiando 1-1 sul campo dell’Altavalsugana nel big match di giornata. A quota 3 punti troviamo un gruppo folto compreso da Fiemme, Oltrefersina, Roncegno e Garibaldina. Il Roncegno piega 1-0 l’Oltrefersina, mentre la Garibaldina è protagonista della gara più spettacolare di giornata, imponendosi 3-2 sul terreno del Predaia al termine di novanta minuti pirotecnici. Unico pareggio a reti bianche del weekend è quello tra Dolasiana e Fassa (0-0). Un punto che muove la classifica di entrambe, portando il Fassa a 2 punti (insieme all'Altavalsugana) e la Dolasiana a quota 1.