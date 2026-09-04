Matricole a confronto, Alense e Rotaliana in cerca di riscatto

Dopo il turno inaugurale di domenica scorsa, sono sei le formazioni vittoriose ritrovatesi a pari merito in testa alla classifica di Promozione. Tra queste, nella seconda giornata di campionato, solamente due si troveranno faccia a faccia, mentre le restanti quattro avranno l’occasione di allungare subito sulle contendenti sottostanti, sconfitte o frenate all’esordio.

Strappati i primi tre punti nella stessa maniera, con il risultato di 1-0, Lavis e Calisio (che non si sfidano dal lontano 2023) daranno vita all’unico scontro diretto in vetta della giornata, in cui i rossoblù, inutile ribadirlo, godranno dei favori del pronostico.

Dato inusuale a cui bisognerà fare l’abitudine, sarà invece duplice scontro diretto tra le quattro nuove matricole della classe, che si ritroveranno già a tu per tu tra di loro come averrà più volte da qui alla fine del torneo. Dopo essersi spartiti la posta in palio al debutto dello scorso weekend, Primiero e Pergine dovranno vedersela nuovamente con due loro pari, rispettivamente Sacco San Giorgio e Condinese, entrambe rimaste a secco nel primo turno. Andrea Dallapiccola dell'Aquila Trento

Dopo il prestigioso successo ai danni dell’Alense, l’Arco è subito atteso da un’altra prova di carattere. In via Pomerio giungerà infatti la Rotaliana, affamata di riscatto dopo la prestazione insufficiente di Molveno e alla ricerca dei primi punti della propria stagione. Per la cronaca, nella passata edizione del torneo i biancocelesti di Mezzolombardo hanno avuto la meglio in entrambe le occasioni contro i gialloblù.

Esattamente come per quelli di Luca Celia, anche per i biancocelesti di Paolo Eccher non si prospetta un compito facile quello di smuovere la propria classifica dopo la partenza a vuoto di domenica. Nell’anticipo di sabato sera, infatti, l’Alense sarà attesa al Grilli, il fortino della Settaurense tra le cui mura, nello scorso campionato, i biancoverdi hanno trionfato ben dieci volte su quindici (tre sconfitte e due pareggi). Non sarà facile per i lagarini espugnare il campo di Storo, dove l’ultima volta avevano perso per 3-2, nonostante all’andata si fossero imposti per 4-0 al Mutinelli.

Aquila Trento e MolvenoSpor, le ultime due squadre rimanenti a bottino pieno, giocheranno entrambe in casa per la seconda partita consecutiva e ospiteranno Brenta Borgo e Dro Cavedine, rivali all’esordio e frenatesi vicendevolmente sul risultato di parità.

Incassata la sconfitta più netta della prima giornata (1-4 contro la Settaurense), infine, l’Athesis farà visita al Nago Torbole, anch’esso ancora sul fondo della classifica, nel tentativo di rifarsi e muovere il primo passo del proprio cammino, allo stesso modo degli uomini di Laratta, rimasti a bocca asciutta contro il Lavis.

Le terne arbitrali:

SETTAURENSE – ALENSE: Azzarà di Rovereto (Bahouch di Rovereto e Sartori di Arco Riva)

AQUILA TRENTO – BRENTA BORGO: Buoso di Bolzano (Cotroneo di Merano e Kebe di Bolzano)

ARCO – ROTALIANA: Santoprete di Trento (Franceschetti di Arco Riva e Trentini di Trento)

CALISIO – LAVIS: Da Col di Bolzano (Testa di Merano e Conter di Bolzano)

MOLVENOSPOR – DRO CAVEDINE: D’Affronto di Trento (Porcelli e Deda di Trento)

NAGO TORBOLE – ATHESIS: Luongo di Trento (Lanotte di Trento e Stefani di Arco Riva)

SACCO SAN GIORGIO – PRIMIERO: Giampietro di Trento (Carpentari di Trento e Azzetti di Rovereto)

PERGINE CALCIO – CONDINESE: Pili di Trento (Benvenuto e Muraviev di Trento)