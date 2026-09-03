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Giudice sportivo

Subito quattro giornate di stop per Quagliata della Ledrense

A meno di una settimana di distanza dalla ripresa dei principali campionati regionali, ecco che spuntano già le prime pesanti squalifiche. Se in Eccellenza e Promozione le acque sono rimaste calme (tra le due serie il provvedimento più aspro sono state le due gare lontano dalla panchina comminate al mister dell’Union Trento Stefano Heidarinia), in Prima Categoria le cose sono andate diversamente.

Quattro, infatti, le giornate di squalifica inflitte a Christian Quagliata della Ledrense, il quale, contro il Sopramonte, come riporta il comunicato odierno del Giudice Sportivo: «Già ammonito nel corso del primo tempo, riceveva una seconda ammonizione e veniva conseguentemente espulso. Abbandonato il terreno di gioco, si tratteneva all'esterno e rivolgeva al Direttore di gara reiterate espressioni ingiuriose e irriguardose, di contenuto denigratorio della persona e della funzione arbitrale, proseguendo sino al termine della gara. Tale condotta integra la violazione di cui all'art. 36, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva». Nella prossima gara contro l’Avio, i biancoblu dovranno fare a meno anche di mister Rutigliano, anch’egli punito con il cartellino rosso nella partita di domenica.

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Serie C: Girone A
SquadraPG
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Union Brescia6938
Renate6438
Lecco6438
Trento6338
Cittadella5938
Lumezzane5638
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