Mori, Anaune e Bozner col botto mentre il Levico balbetta

La prima giornata offre subito esiti inattesi: il più eclatante è il pari interno dei favoritissimi termali. Impresa della matricola Brunico che stende il Comano Fiavè

E' decollata con qualche sorpresa l'Eccellenza regionale. Il pareggio di Levico fra i celebrati gialloblù, che tutti indicano come vincitori annunciati, e un'Union Trento segnalata in ridimensionamento, è certamente il risultato meno pronosticabile specie dopo il turno di Coppa che aveva visto i primi trionfare 5-0 in trasferta e i secondi cadere 0-4 in casa.

Ma il calcio d'agosto è questo, pronto a smentirsi del tutto in sette giorni e capace di dare esiti per nulla indicati di quello che sarà poi il corso della stagione. Basti dire che lo scorso campionato cominciò con le contemporanee sconfitte di Virtus Bolzano, Levico e Comano Fiavè, esattamente le tre squadre che poi chiusero prima, seconda e terza!

Va presa dunque con le molle l'intera giornata d'avvio che, meri dati alla mano, si può riassumere così:

6 vittorie e 2 pareggi;

4 successi esterni e 2 interni;

11 punti alle squadre trentine e 11 alle altoatesine;

3 vittorie trentine e 3 altoatesine;

Anaune prima per differenza reti dopo il 5-1 in Valle Aurina;

20 gol complessivi, 2,5 di media a partita;

6 formazioni con la porta inviolata: Mori, Brunico, Rovereto, Parcines, Naturno e Termeno;

1 solo rigore, trasformato da Stark del Parcines

Biscaro capocannoniere con 3 centri in meno di mezz'ora;

Come detto a sorprendere in negativo è stato il Levico che si è fatto bloccare sull'1-1 casalingo dall'Union Trento sbagliando messi di gol e non approfittando neppure di una parziale superiorità numerica per il rosso a Pancheri. In classifica ne ha tratto beneficio immediato il Mori S.S., antagonista designato secondo i pronostici dei più, che col secco 0-3 rifilato alla Benacense si è portato due punti avanti.

Botti e luci pirotecniche pure su Anaune e Bozner, capaci anch'esse di stravincere in trasferta tramortendo Valle Aurina e Vipo Trento. Citazione particolare per il noneso Biscaro che ha infilato un tris d'autore, il secondo della sua carriera di bomber dopo quello di due anni fa allo Stegona.

Affermazioni importanti ancorché di misura hanno colto poi Rovereto e Parcines grazie a Volcan e Stark mentre uno squillo inaspettato ha emesso la matricola Brunico che ha saputo piegare con un 2-0 classico il Comano Fiavè ritenuto autorevole outsider per il vertice dopo le meraviglie dell'anno passato. A chiudere il programma il pareggio senza reti fra Naturno e Termeno, buono per entrambe per avviare la corsa senza farsi del male.

Un'occhiata al prossimo turno che fra le sei capolista prevede un unico scontro diretto, quello di Parcines dove arriva il Brunico. Pure tra le sei a quota zero ci sarà un unico faccia a faccia, a San Giorgio ove salirà la Benacense.

Da segnalare l'effettuazione di due anticipi al sabato: il citato Parcines-Brunico alle 18 e Anaune-Vipo Trento alle 19 a Cles.