Il Südtirol saluta Casiraghi e accoglie Lorenzo Anghelè

Il Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo con la Juventus per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Anghelè.

Nato a Genova il 26 febbraio 2005, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nel vivaio del Golfo Paradiso, prima di entrare nel settore giovanile della Sampdoria nel settembre del 2012, all’età di sette anni. In blucerchiato, l’attaccante ha militato fino all’estate del 2019, quando si è trasferito a titolo definitivo alla Juventus.

Nella stagione 2021-2022, con il club bianconero, Anghelè ha collezionato 25 presenze con la formazione Under 17, tra campionato, playoff e Youth League, realizzando 13 reti. Dopo l’annata sportiva 2022-2023, disputata con la Primavera 1 del club torinese, nella stagione successiva l’attaccante ha alternato presenze nel massimo campionato giovanile italiano a quelle con la Juventus Next Gen, impegnata nel girone B di Serie C, formazione con cui ha fatto l’esordio tra i professionisti. Anghelè ha terminato la stagione con 42 apparizioni (tra tutte le competizioni) e nove reti, sei delle quali arrivate con la Primavera, di cui ha indossato anche la fascia da capitano, in nove match disputati. Il primo gol tra i “grandi” per l’attaccante, invece, è arrivato il 10 febbraio 2024, nella sfida di Serie C vinta dalla Juventus Next Gen contro la Torres.

All’inizio del campionato successivo (2024-2025), Anghelè ha completato la trafila nelle giovanili bianconere debuttando in Serie A alla seconda giornata contro l’Hellas Verona. Nella stagione passata, invece, l’attaccante ha disputato 36 gare con la maglia dell’Under 23 bianconera tra girone B di Serie C, playoff e Coppa Italia di categoria, realizzando tre reti.

Con le nazionali giovanili italiane, il classe 2005 ha esordito nel 2022 con la selezione Under 18 in una gara amichevole contro l’Albania. Successivamente, con l’Under 19, si è reso protagonista di una tripletta contro il Liechtenstein nel percorso di qualificazione al Campionato Europeo di categoria, disputato in Irlanda del Nord nel 2024. Nella fase finale della competizione, Anghelè ha collezionato tre presenze nei gironi e una in semifinale, gara nella quale l’Italia è stata sconfitta dalla Spagna. A livello internazionale, nel 2024, ha inoltre preso parte agli incontri dell’Elite League con l’Under 20 azzurra.

Daniele Casiraghi in prestito a Ravenna

Qualche ora prima la società biancorossa aveva raggiunto un accordo con il Ravenna per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno, con obbligo di opzione vincolato al raggiungimento di specifici parametri contrattuali, dei diritti alle prestazioni sportive di Daniele Casiraghi.

Il centrocampista offensivo era arrivato dal Gubbio nell’estate del 2019, diventando, in breve tempo, uno dei giocatori chiave della squadra biancorossa. Ha segnato il suo primo gol con la nuova maglia nella gara d’esordio, in Coppa Italia contro la Virtus Entella. Nell’arco della stagione, interrotta anticipatamente a causa della pandemia di Covid-19, ha messo a segno sei reti nel girone B di Serie C.

Dal punto di vista personale, l’annata migliore in assoluto è stata quella del 2020-2021, culminata con i playoff, in cui Casiraghi ha collezionato complessivamente 17 marcature e sette assist.