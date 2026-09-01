Il Trento non sfonda con il Desenzano: 0-0

Il Trento conquista un punto contro il Desenzano nella seconda giornata di campionato. Gli aquilotti colpiscono due traverse, con Dalmonte e Garetto, e sfiorano più volte il vantaggio, ma senza riuscire a trovare la via della rete. Al triplice fischio è quindi 0-0.

La cronaca

Il Trento si presenta con il consueto 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da D’Intino, Benassai, Kassama e Maffei, in mezzo al campo Aucelli, Fossati e Garetto, mentre il tridente offensivo è formato da Ladisa, Molina e Dalmonte. Gli aquilotti partono con grande intensità e, dopo pochi minuti, sfiorano subito il vantaggio con il fendente di Dalmonte, che termina di poco a lato. Trascorrono pochi istanti e il Trento si rende nuovamente pericoloso con Ladisa: la cui conclusione viene respinta e successivamente bloccata in due tempi dall’estremo difensore di casa.

Alla mezz’ora sono ancora i gialloblù a farsi vedere in avanti con Fossati, che calcia senza però trovare lo specchio della porta. Quattro minuti più tardi il Trento costruisce una doppia occasione dalla distanza: prima Dalmonte colpisce la traversa, poi Aucelli trova la risposta di Minelli. Sul corner seguente è Kassama a svettare di testa, senza però riuscire ad indirizzare il pallone verso la porta.

In avvio di ripresa il Desenzano prova a reagire e così, dopo pochi minuti, Biondi impegna Barlocco, che risponde presente e respinge la conclusione. Il Trento torna quindi a spingere e va vicino al gol prima con Maffei, la cui conclusione termina di poco a lato, e poi con Garetto che trova la traversa con un colpo di testa. La partita resta aperta e ricca di occasioni da entrambe le parti. Al 60’ è Santini a tentare la soluzione acrobatica, senza però trovare lo specchio della porta. Quattro minuti più tardi è ancora l’attaccante lombardo a rendersi pericoloso, riuscendo ad impattare e colpire la traversa. Termina così sul punteggio di 0-0 la sfida tra Desenzano e Trento. I gialloblù salgono a quota 4 punti in classifica. Il prossimo impegno degli aquilotti sarà giovedì 3 settembre alle ore 21 allo Stadio Briamasco ancora contro il Desenzano per il secondo turno di Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia.

Il tabellino

DESENZANO–TRENTO 0-0 (0-0)

DESENZANO (4-3-3): Minelli; Parlato, Pilati, Panelli, Milani; Antonelli (14’st Liberati), De Francesco, Lupano; Biondi (30’st Procaccio), Santini (30’st Ubaldi), Millico. Allenatore: Marco Gaburro. A disposizione: Bastianoni, Cassin, Giorgi, Andreis, Reggiori, Tomaselli, Bono, Boiga, D’Onofrio, Baldi.

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Maffei, Kassama, Benassai, D’Intino (37’st Muça); Garetto (17’st Benedetti), Fossati (23’st Grossi), Aucelli (37’st Mehic); Dalmonte, Molina, Ladisa (23’st Accornero). Allenatore: Luca Tabbiani. A disposizione: Goller, Santer, Calzà, Frison, Genco, Caia, Sartori, Sodero.

ARBITRO: Gennaro Decimo di Napoli.

ASSISTENTI: Marco Infante di Battipaglia e Roberto De Stefanis di Udine

QUARTO UOMO: Giorgio Bozzetto di Bergamo.

OPERATORE FVS: Federico Mezzalira di Varese.

NOTE: serata serena. Campo in buone condizioni. Recupero: 4’+4’. Ammoniti: 46’pt Panelli, 49’pt D’Intino, 22’st Kassama. Totale spettatori: 517.

(Credits Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921)

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