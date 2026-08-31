Il Lavis non tradisce le attese, Alense e Rotaliana sottotono

Quasi tutto secondo i piani nella prima giornata di Promozione. Un bilancio complessivo di due pareggi e sei risultati netti, di cui nessuno impronosticabile. I veri colpi di giornata li hanno però senza dubbio messi a referto Arco e MolvenoSpor, vittoriosi, rispettivamente, contro le quotate Alense e Rotaliana, che di certo avevano sperato in un esordio ben diverso. Per la quinta volta consecutiva in campionato, i gialloblù sono riusciti ad avere la meglio sui biancocelesti (l’ultima vittoria alense risale all’8 ottobre 2023), a questo giro anche con un briciolo di fortuna, vista la rete decisiva di Betta, giunta allo scadere dei minuti di recupero.

Sulla riva del lago di Molveno, invece, la truppa di Mariotti ha ripreso da dove aveva lasciato la scorsa stagione, dimostrando di essersi definitamente consacrata in categoria e dando l’impressione fin da subito di poter ricoprire anche quest’anno un ruolo da assoluta protagonista. In più, come è noto, avrà dalla propria parte un’arma in più: Matteo Pecoraro (già decisivo con la zampata valsa i primi tre punti per i suoi) profilo apparentemente perfetto per irrobustire con il suo rendimento in zona-gol l’esigua fase realizzativa dei lacustri dello scorso anno (sole 36 reti, la più bassa tra le prime dieci classificate), uno dei tratti da limare per fare un ulteriore salto di qualità. Cristiano Biaggini della Rotaliana

Stesso punteggio anche al Mario Lona di Lavis, dove i padroni di casa, al ritorno ufficiale in Promozione dodici anni dopo l’ultima volta, hanno iniziato con il piede giusto, seppur senza strafare, trascinati dalla rete di Kumrija contro un Nago Torbole parso ancora alla ricerca della propria quadra, come del resto la maggior parte delle concorrenti. Non si può dire lo stesso, però, della Settaurense di Zaninelli, il cui organico, rimasto praticamente inalterato rispetto alla passata stagione, le ha permesso di proseguire fin da subito sulla stessa lunghezza d’onda dello scorso torneo. Ben quattro, infatti, le reti rifilate all’Athesis, due delle quali ad opera di Tourè, proprio uno dei tre soli, oculati acquisti operati nel mercato estivo, rivelatosi subito un colpo azzeccato.

Primo esame superato con successo anche per Aquila Trento e Calisio, impegnate con due delle quattro nuove matricole. I rionali si San Giuseppe hanno rischiato poco o nulla con il Sacco San Giorgio, e si sono già goduti la prima firma personale di Devigili, mentre i collinari si sono affidati al solito Filippi per piegare la Condinese a domicilio.

In quanto a prime volte, medesima sorte per il neonato Brenta Borgo e per l’assoluto debuttante Primiero, entrambe frenate sul pari nei rispettivi incontri. Un punto storico per la compagine biancorossa, strappato al Pergine in un match che ha rievocato il recente passato e attenuato dunque l’impatto iniziale del salto di categoria delle due formazioni, mentre il Dro Cavedine ha rimandato ai prossimi incontri l’appuntamento dei giallo-rosso-blu con la prima gioia effettiva della loro storia.