Prima giornata ricca di goleade in Prima Categoria

Girone A

Gardolo subito protagonista. Avio e Pinzolo Valrendena partono forte

Subito spettacolo nel girone A di Prima Categoria, con diverse squadre che hanno inaugurato la stagione con vittorie convincenti. Il Gardolo parte con il piede giusto e rifila un netto 6-0 all’Iliria, neopromossa, mettendo immediatamente in mostra le proprie ambizioni. Grande protagonista Qela, rientrato in estate a Gardolo, autore di una doppietta. Esordio convincente anche per l’Avio, appena retrocesso dalla Promozione, che supera con un roboante 5-1 il Pieve di Bono, mentre il Pinzolo Valrendena si aggiudica il big match di giornata contro il Riva del Garda per 3-2. Decisiva una prima frazione di grande livello, chiusa dai padroni di casa avanti addirittura 3-0, prima della reazione dei rivani nella ripresa. Non sono mancati i gol nemmeno nella sfida tra Tione e Aldeno, terminata con un pirotecnico 4-4, mentre Toblino e Castelsagiorgio hanno dato vita a un match più bloccato, chiuso sullo 0-0. Vittoria di misura per la Monte Baldo, che supera 1-0 la Ics Tridentum, al debutto ufficiale con la nuova denominazione. Il Sopramonte si impone invece in trasferta sulla Ledrense, battuta 3-1. Infine, successo largo del Marco, che rifila una sonora cinquina al neopromosso Nogaredo di Renzo Merlino.

Girone B

Val di Cembra subito padrone del derby: goleade per Alta Anaunia e Audace, bene Bassa Anaunia e Oltrefersina

Nel girone B di Prima Categoria è il Val di Cembra a conquistare il primo derby della stagione, superando 2-1 il Porfido Albiano in una sfida tra due formazioni che puntano a essere protagoniste fino alla fine del campionato. Partenza scoppiettante anche per l’Alta Anaunia, che non lascia scampo alla giovane Vigolana e si impone con un netto 5-2. Ancora più larga la vittoria dell’Audace, che travolge 5-0 la neopromossa Dolasiana, lanciando subito un segnale importante alle rivali.

La favorita Bassa Anaunia debutta con un convincente 3-0 sul Predaia, mentre con lo stesso risultato il Telve supera la Garibaldina. Vittoria per 2-0 del Fiemme ai danni del Roncegno, mentre l’Altavalsugana non va oltre l’1-1 sul campo del Fassa. Festa, infine, per l’Oltrefersina, che celebra nel migliore dei modi il ritorno in Prima Categoria. La formazione di Zaccaron supera 3-1 il TNT Monte Peller e inaugura così con tre punti il proprio nuovo percorso nella categoria.