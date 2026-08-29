Chi riuscirà a contrastare l'annunciata volata del Levico?

Il massimo torneo regionale si apre domani alle 16 con un dilemma su tutti. La formazione di Manfioletti è la superfavorita, il Mori la sua antagonista più credibile

Ci siamo. Dopo settimane di preparazione, amichevoli e Coppa Italia, domani alle ore 16 scatterà ufficialmente il nuovo campionato regionale di Eccellenza. Otto partite tutte in contemporanea per inaugurare una stagione che, come sempre, mette in palio una promozione in Serie D, la possibilità per la seconda classificata di accedere agli spareggi nazionali e una dura battaglia per evitare le ultime posizioni, che valgono la retrocessione in Promozione.

Sedici squadre al via, con ambizioni e obiettivi differenti ma tutte accomunate dalla voglia di partire con il piede giusto. Tra conferme, novità e sorprese scaturite da settimane di mercato, vi è una certezza condivisa dalla generalità degli addetti ai lavori: la formazione da battere non può che essere quel Levico Terme che già lo scorso torneo arrivò ad un metro dal salto di categoria, fermato solo in finale playoff dai romani del Certosa. L'estate ha portato ulteriori rinforzi al team guidato da Stefano Manfioletti (in foto) che sembra essere l'unico dotato di motivazione autentiche per salire in D. La sua antagonista naturale guardando alla campagna acquisti ed ai risultati di Coppa dovrebbe essere il Mori S. Stefano che non ha lesinato energie e investimenti, mentre trovare a tavolino un terzo incomodo risulta impresa difficile. Delle restanti trentine è il Comano Fiavè la più gettonata, specie considerando la splendida stagione da cui è reduce. Tra le altoatesine invece sembrerebbe mancare una protagonista che si stacca dalle altre e sulla carta a dominare è l'equilibrio con Parcines, Termeno e San Giorgio in grado, forse, di sorprendere ed inserirsi nella corsa di testa.

Vediamo una per una le gare di domani.

BENACENSE – MORI S. STEFANO

Ad aprire il campionato in riva al Garda sarà il Mori S. Stefano, in una sfida che mette di fronte due realtà uscite con il morale opposto dai match di Coppa dell'altra settimana. Hanno brillato assai i tricolori vittoriosi facilmente sull'Union Trento, ha steccato di brutto la Bena infilata senza sconti in casa. A dirigere l'incontro sarà Davide Balzano di Bolzano, assistito da Gabriele Masin di Bolzano e Alessandro Salerno di Bolzano.

BRUNICO – COMANO TERME E FIAVÉ

Trasferta altoatesina per il Comano Terme e Fiavé, atteso da una matricola che si preannuncia ben rinforzata. Un test subito interessante per i giudicariesi che hanno cambiato pochissimo in sede di mercato ma hanno appena perso Corradini per un brutto infortunio alla spalla. Terna tutta altoatesina: arbitro Matteo Caretto di Merano, assistenti Alex Senatore e Tommaso Betta di Bolzano.

FC ROVERETO – SAN GIORGIO

Esordio casalingo per l'undici di Giovanazzi che riceve un San Giorgio da scoprire. I roveretani puntano a recitare un ruolo importante nel nuovo campionato e potranno contare su un duo d'attacco tutto nuovo, l'ex borghigiano Eccel e il rientrato Comper. Fischietto affidato a Luca Schmid di Rovereto, con Elena Biagi e Denis Stefani di Arco Riva come assistenti.

LEVICO TERME – UNION TRENTO RAVINENSE

È uno degli appuntamenti più interessanti della domenica anche se, alla luce dei risultati di Coppa, sembrerebbe non esserci partita. La qualità e l'ambizione di Rinaldo e compagni chiedono verifica contro una formazione, quella diretta da Heidarinia, uscita malissimo dal primo esame. Ma occhio a dare tutto per scontato nel calcio... La gara sarà diretta da Nicola Righi di Trento, coadiuvato da Luigi Giuseppe Acquaroli di Trento e Omar Franceschetti di Arco Riva.

NATURNO – TERMENO

Confronto tutto altoatesino tra due formazioni che si conoscono ma che sembrano avere caratura ben diversa. Molto rinnovato il team di casa che ha perso soprattutto i trenta gol di Mair, sempre uguale a se stesso quello ospite che pure sfoggia un mister esordiente a questi livelli, Walter Oselini. Terna tutta di Merano: arbitro Lucia Sciarrillo, assistita da Gianluca Testa e Noemi Frara.

SAN PAOLO – PARCINES

Il San Paolo privilegia sempre la continuità nell'allestimento dell'organico: così è stato anche stavolta. Ben diversa l'estate di Lomi e i suoi, rivoluzionati e tendenzialmente ben rafforzati. A dirigere sarà Samuele Cerolini di Trento, con Andrea Amistadi di Arco Riva e Valeriano Giovannini di Rovereto come assistenti.

VALLE AURINA – ANAUNE

Esordio in Valle Aurina per l'Anaune tornata in scioltezza in Eccellenza e chiamata a iniziare il proprio cammino con la trasferta più lunga. Una sfida che mette subito alla prova i gialloblu nonesi contro una compagine che sul proprio campo non regala mai nulla. Direzione affidata a Thomas Lugo di Bolzano, assistito da Matteo Varagona e Davide Leto, anch'essi della sezione di Bolzano.

VIPO TRENTO – BOZNER

Partenza casalinga per la rinnovata Vipo Trento che per bagnare il fresco ritorno in Eccellenza ospita il Bozner. Un confronto stimolante davanti ad una squadra altrettanto piena di giovani leve e capace sempre di competere ai piani alti della classifica. La terna sarà interamente di Arco Riva, con Aleksej Galic arbitro e Emanuele Marchi e Gianpaolo Giannone assistenti.

UNA STAGIONE TUTTA DA SCRIVERE

L'Eccellenza è un campionato nel quale continuità, equilibrio e capacità di gestire i momenti decisivi fanno spesso la differenza. E proprio per questo i primi 90 minuti saranno soprattutto l'occasione per capire chi avrà saputo mettere in campo fin da subito le proprie ambizioni e chi, invece, dovrà già inseguire.

Domani alle 16, dunque, si comincia. Sedici squadre, otto partite e i primi tre punti della stagione in palio. Il lungo viaggio verso la Serie D e la salvezza parte da qui.