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Serie C

Andrea Sodero è un nuovo giocatore del Trento

Il Trento comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'Empoli i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Andrea Sodero, che ha sottoscritto con il club un contratto valido fino al 30 giugno 2028.
Nato ad Arezzo nel 2004, Sodero muove i primi passi nel calcio nel settore giovanile dell’Empoli. Nella stagione 2021/2022, con la formazione toscana, prende parte alla Viareggio Cup, realizzando 4 reti in 5 presenze e contribuendo al raggiungimento della semifinale. L’anno successivo partecipa nuovamente al torneo, questa volta con la maglia del Pisa, con cui nella stagione 2022/2023 colleziona 16 presenze e 3 reti in Primavera. Nell’annata seguente fa ritorno all’Empoli, totalizzando 22 presenze, 4 gol e 9 assist con la formazione Primavera. Le ottime prestazioni offerte gli valgono anche l’esordio in Serie A, arrivato nella sfida contro l’Hellas Verona. Nella stagione 2024/2025 veste invece la maglia dell’Atalanta U23, mentre, nell’ultima annata, ha militato nella Pianese, con cui ha raccolto 25 presenze, realizzato 3 reti e fornito 1 assist.

Sodero è pronto per cominciare la propria avventura in gialloblù: «La trattativa è stata molto veloce: ho parlato con l’allenatore, con il direttore ed ho percepito subito la fiducia del Club. Per questo ho scelto di venire a Trento. Il primo impatto è stato molto positivo. Penso di essere un giocatore con buone qualità tecniche, a cui piace inserirsi, segnare e fornire assist. Spero di poter mettere queste caratteristiche a disposizione della squadra. Sicuramente darò tutto me stesso per aiutare il Trento, cercando di dare il massimo e di vivere un’annata positiva e piacevole».

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Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Union Brescia31
Alcione Milano31
Ospitaletto31
Cittadella31
Trento31
AlbinoLeffe31
Juventus Next Gen31
Pro Vercelli11
Desenzano11
Lecco11
Arzignano Valchiampo11
Dolomiti Bellunesi00
Folgore Caratese00
Giana Erminio01
Treviso01
Novara01
Renate01
Carpi01
Lumezzane01
Pergolettese01

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