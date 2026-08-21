Domani alle 9 il calcio d'inizio della Paolo Valenti Summer Cup

Domani, sabato 22 agosto, alle 9 verrà dato il calcio d’inizio alla quinta edizione della Paolo Valenti Summer Cup, l’apprezzato torneo giovanile dedicato alla memoria del calciatore giudicariese scomparso nel 2019 a soli 36 anni. Un'immagine della finale dell'edizione 2025, vinta dall'Atalanta

Sul campo di località Rotte a Ponte Arche, nel comune di Comano Terme, si sfideranno le formazioni under 15 di alcuni dei vivai di riferimento del panorama calcistico nazionale: otto le squadre presenti, a partire dalle due finaliste del 2025, ovvero la Juventus e l’Atalanta. I bergamaschi hanno vinto le ultime due edizioni e puntano al tris, mentre i bianconeri torneranno nelle Giudicarie per la seconda volta dopo la felice esperienza dell’anno passato, quando furono superati 2-1 nell'atto conclusivo della manifestazione. La novità, invece, è rappresentata dal Como, al quale si aggiungono gli altri team professionistici di Hellas Verona, Südtirol, Union Brescia e Trento.

Il lotto delle partecipanti sarà completato dal club locale dell’Alta Giudicarie, la squadra in cui Paolo Valenti ha dato i primi calci al pallone. A rappresentarlo in campo, secondo la più riuscita delle sceneggiature, quest’anno ci sarà suo figlio Mattia, che indossa la maglia del Trento: per lui le emozioni saranno doppie, così come lo saranno per gli organizzatori dell’Associazione Paolo Valenti, presieduta da David Bazzoli, e per l'intera famiglia dell’ex giocatore al quale è dedicato l'evento.

La prima giornata sarà riservata alla fase a gironi, con Juventus, Como, Trento e Alta Giudicarie inserite nel raggruppamento A, mentre nel B ci saranno Atalanta, Hellas Verona, Südtirol e Union Brescia. A inaugurare l’edizione 2026 saranno Como e Alta Giudicarie, che si sfideranno alle 9. Di seguito toccherà ai match Trento-Juventus (ore 9.40), Atalanta-Südtirol (10.20) e Union Brescia-Hellas Verona (11). Le sfide, dodici in totale, si protrarranno fino alle 18.30 e i confronti della prima fase verranno disputati in due tempi da 15’ ciascuno. L'Atalanta ha vinto le ultime due edizioni della Paolo Valenti Summer Cup

Domenica mattina dalle 9 si giocheranno quindi le semifinali, cominciando dal tabellone per il quinto posto. Nel pomeriggio dalle 14.30 spazio quindi alle finali, con il match per il titolo previsto alle 17. Da notare che i match domenicali si giocheranno in due tempi da 20', con eventuali calci di rigore in caso di parità. Solamente nella finalissima, prima dei tiri dal dischetto sono previsti due eventuali tempi supplementari da 10'.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO