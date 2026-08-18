Presentata la Paolo Valenti Summer Cup con Juve, Atalanta e Como

Dai campioni in carica dell’Atalanta alla Juventus, le due finaliste del 2025, passando per la novità Como e la confermata presenza degli altri club professionistici Hellas Verona, Südtirol, Union Brescia e Trento, con la formazione locale dell’Alta Giudicarie a completare il lotto delle partecipanti. Il tavolo dei relatori (foto Martina Massetti/Pegasomedia)

Sabato 22 e domenica 23 agosto la Paolo Valenti Summer Cup, torneo riservato alla categoria Under 15, animerà per due giorni il centro sportivo Rotte di Ponte Arche, a Comano Terme, proponendo una quinta edizione ricca di spunti, tanto a livello tecnico quanto sotto il profilo dei contenuti in senso più ampio: in campo, con la maglia del Trento, ci sarà anche Mattia Valenti, figlio di Paolo Valenti, che sarà rappresentato anche dalla società che lo ha avvicinato al mondo del calcio, l’Alta Giudicarie. Non poteva esserci modo migliore per ricordare la figura a cui è dedicato il torneo, il calciatore giudicariese scomparso nel 2019 a soli 36 anni. Mattia Valenti, al centro, figlio di Paolo Valenti (foto Massetti/Pegasomedia)

La manifestazione è stata presentata nell’elegante location del Grand Hotel Terme di Comano, dove il comitato organizzatore guidato da David Bazzoli, presidente dell’Associazione Paolo Valenti, ha svelato i dettagli e le novità dell’edizione 2026.

L’evento, anche quest’anno, darà l’opportunità ai giovani calciatori di periferia di confrontarsi con i coetanei di alcune tra le più blasonate società del panorama nazionale. I campioni in carica dell’Atalanta, vittoriosi nelle ultime due edizioni, sono stati inseriti nel girone B assieme a Hellas Verona (vincitrice nel 2023), Südtirol e Union Brescia. Nel girone A, invece, ci saranno la Juventus (superata 2-1 in finale dall’Atalanta dodici mesi fa) e la grande novità Como, realtà emergente del calcio italiano. A completare il lotto saranno il Trento e l’Alta Giudicarie, quest’ultima espressione del calcio locale: i giovani giocatori giudicariesi vivranno una due giorni che, indipendentemente dalle future fortune calcistiche, conserveranno per sempre nell’album dei ricordi.

Sabato 22 agosto si terrà la fase a gironi, seguita domenica 23 agosto dalla fase finale, con la sfida per il primo e secondo posto prevista alle 17. «Di anno in anno cerchiamo di innovare il torneo, di portare nuova linfa, che in questa edizione è rappresentata dalla significativa presenza del Como – commenta David Bazzoli, presidente dell’Associazione Paolo Valenti -. Altrettanto significativa è la presenza in campo di Mattia, così come lo è quella dell’Alta Giudicarie, sia per i trascorsi sportivi di Paolo e che per i tanti amici di quella società che lavorano e collaborano con la nostra associazione». Irene Valenti, sorella di Paolo Valenti, durante il suo intervento

Giulio Poletti, direttore tecnico del settore giovanile Alta Giudicarie-Pieve di Bono, ha rimarcato la soddisfazione e l’orgoglio della società giudicariese, così come i grandi valori che Paolo Valenti ha sempre incarnato nella lunga carriera sportiva.

In platea c’erano i genitori di Paolo e la sorella Irene, oltre ai figli Mattia (che parteciperà appunto al torneo) e Davide, mentre il più giovane Andrea era impegnato nel primo allenamento con il Trento (tutti e tre i fratelli vestono la casacca gialloblù).

Il sindaco di Comano Terme Fabio Zambotti ha elogiato gli organizzatori, rimarcando l’orgoglio provato dalla località nell’ospitare un evento di grande rilevanza nell’ambito del calcio giovanile, aspetto rimarcato anche dal neo presidente del Comano Terme Fiavé Andrea Sottovia.

Ora la parola passa al campo. Il fischio d’inizio del torneo è fissato per sabato alle 9: ad aprire il programma sarà la sfida Como-Alta Giudicarie, seguita alle 9.40 da Trento-Juventus, mentre i campioni uscenti dell’Atalanta sfideranno il Südtirol alle 10.20. Le sfide proseguiranno fino alle 18.30. Domenica mattina dalle 9 si giocheranno le semifinali, cominciando dal tabellone per il quinto posto. Nel pomeriggio dalle 14.30, quindi, spazio alle finali, con il match per il titolo previsto alle 17. I campioni in carica dell'Atalanta, che si è imposta nelle ultime due edizioni

LA GALLERY FOTOGRAFICA DELLA PRESENTAZIONE

Albo d’oro Paolo Valenti Summer Cup

2022: Milan

2023: Hellas Verona

2024: Atalanta

2025: Atalanta

IL PROGRAMMA DELLA PAOLO VALENTI SUMMER CUP 2026