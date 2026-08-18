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Serie C

Sarà Trento-Desenzano la sfida del Secondo Turno di Coppa

Dopo il successo per 2-1 sull’Ospitaletto Franciacorta nel Primo Turno Eliminatorio, il Trento accede al Secondo Turno della Coppa Italia Serie C 2026/2027. Gli aquilotti affronteranno il Desenzano, giovedì 3 settembre, allo stadio Briamasco di Trento, con calcio d’inizio fissato alle ore 21.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Il Secondo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Nelle gare del Secondo Turno Eliminatorio ottengono la qualificazione al turno successivo le società che segnano il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

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Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
AlbinoLeffe00
Lumezzane00
Novara00
Ospitaletto00
Pergolettese00
Pro Vercelli00
Renate00
Trento00
Treviso00
Lecco00
Juventus Next Gen00
Alcione Milano00
Arzignano Valchiampo00
Carpi00
Cittadella00
Desenzano00
Dolomiti Bellunesi00
Folgore Caratese00
Giana Erminio00
Union Brescia00

Notizie

Foto e video

Mounir Touzri (Aguardiente)
Bar Eldorado - terza classificata
Aston Birra - seconda classificata
Aguardiente - Prima classificata
Miglior portiere tesserati - Anton Turtarov
Mvp tesserati - Cristiano Subranni
Capocannoniere tesserati - Federico Franceschi
Black Sion - terza classificata