Sarà Trento-Desenzano la sfida del Secondo Turno di Coppa
Dopo il successo per 2-1 sull’Ospitaletto Franciacorta nel Primo Turno Eliminatorio, il Trento accede al Secondo Turno della Coppa Italia Serie C 2026/2027. Gli aquilotti affronteranno il Desenzano, giovedì 3 settembre, allo stadio Briamasco di Trento, con calcio d’inizio fissato alle ore 21.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il Secondo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Nelle gare del Secondo Turno Eliminatorio ottengono la qualificazione al turno successivo le società che segnano il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.