Andrea Giorgini è un nuovo giocatore del Südtirol

Il Südtirol comunica di aver acquisito dalla Juve Stabia, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Giorgini. Il difensore centrale classe 2002 ha firmato un contratto che lo legherà ai biancorossi fino al 30 giugno 2030. Il difensore centrale ritrova così il club biancorosso, con cui aveva collezionato 66 presenze ufficiali, impreziosite da una doppietta nella sfida esterna contro il Cittadella del marzo 2025.

Nato a Fano il 22 aprile 2002, Giorgini ha mosso i primi passi nell'Urbania prima di approdare, nel 2016, nel vivaio del club della sua città natale. Con l'Alma Juventus Fano ha completato l'intera trafila nel settore giovanile e, nell'agosto del 2019, ha esordito tra i “grandi” nella sfida di Coppa Italia Serie C contro il Gubbio, replicando a distanza di pochi giorni nel match contro il Teramo, sempre nella coppa di categoria. Il debutto in campionato è invece arrivato nell'ottobre del 2019, nel match contro la Vis Pesaro, valevole per il girone B di Serie C.

Dopo i sei mesi trascorsi, tra gennaio e giugno 2020, con la Primavera dell'Ascoli, il Latina si è assicurato le sue prestazioni sportive. Nel primo dei due anni e mezzo con la maglia nerazzurra, Giorgini ha collezionato 34 presenze nel girone G di Serie D, arricchite da due reti. Nei playoff di categoria, che hanno portato alla promozione del Latina, il difensore è sceso in campo in due occasioni. Nell'annata successiva, 2021-2022, nel girone C di Serie C, ha totalizzato 31 apparizioni, segnando una rete nella sfida contro il Catanzaro del febbraio 2022.

Nell'andata della terza e ultima stagione con il Latina ha messo a referto 20 gettoni complessivi tra campionato e Coppa Italia Serie C. Nel gennaio del 2023 si è concretizzato il suo primo trasferimento in maglia biancorossa. Con il Südtirol, Giorgini ha fatto il suo debutto assoluto nell'agosto 2023 in Coppa Italia, nella sfida persa ai calci di rigore contro la Sampdoria. In campionato, invece, ha esordito nella prima giornata della Serie B 2023-2024, collezionando fino al termine della stagione 32 presenze. Nella terza annata altoatesina, invece, ha disputato 31 gare ufficiali tra campionato e coppa nazionale, segnando due reti.

Nell'agosto del 2025, dopo essere sceso in campo in due occasioni (una in campionato e una in Coppa Italia) con la maglia biancorossa, la Juve Stabia si è assicurata le sue prestazioni sportive a titolo temporaneo per un anno, con obbligo di opzione. Con le “Vespe”, il difensore marchigiano ha totalizzato 38 presenze ufficiali, di cui tre nella corsa playoff di Serie B del club campano, terminata nella doppia sfida di semifinale contro il Monza.