Il Südtirol si testa segnando otto reti al San Giorgio

Martedì pomeriggio, nel corso della seconda settimana di ritiro in Val Ridanna, il Südtirol ha affrontato il terzo incontro amichevole del precampionato, sfidando il San Giorgio a Racines. Il test si è chiuso sul 7-0.

La cronaca

Il Südtirol sblocca il punteggio al 7° minuto di gioco con Stabile, rapido a trovare l’angolino basso alla destra del portiere con una conclusione di mancino su una ribattuta successiva a un calcio d’angolo. Sei minuti più tardi Odogwu firma di destro il raddoppio dall’interno dell’area su assist di Casiraghi, a sua volta servito in verticale da Tronchin (13’). Con il doppio vantaggio biancorosso si chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa mister Possanzini cambia l’intera formazione in campo, fatta eccezione per Stivanello. Dopo appena due minuti dal rientro dagli spogliatoi è proprio il difensore scuola Bologna a trovare la terza rete biancorossa con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Pyyhtiä (47’). Al 54’ Vasic serve in profondità Mixtur sull’out sinistro, il quale mette al centro dell’area per Merkaj che deposita la sfera in rete. L’attaccante biancorosso si ripete al minuto 85, quando, servito ancora da Mixtur, finalizza una ripartenza avviata da Lopes. Negli ultimi due minuti di gioco è invece proprio l’esterno capoverdiano a prendersi la scena con due reti: prima supera il portiere avversario con un preciso mancino nell’angolino basso (90’), quindi, un minuto più tardi, da posizione ravvicinata, spedisce la sfera sotto la traversa con una potente conclusione di sinistro (90+1’). Pochi secondi dopo il direttore di gara decreta la fine del test match di Stanghe di Racines.

Il tabellino

FC SÜDTIROL - ASC SAN GIORGIO 7-0 (2-0)

FC SÜDTIROL - Primo Tempo (4-2-3-1): Plizzari; F. Davi, Stivanello, Varnier, Stabile; Tait (C), Tronchin; Frigerio, Casiraghi, S. Davi; Odogwu.

FC SÜDTIROL - Secondo Tempo (4-2-3-1): Adamonis; Molina, Stivanello, Pietrangeli, Veseli; Pyyhtiä, Martini; Lopes, Vasic, Mixtur; Merkaj.

A disposizione: Laureti, Rech, Brik, Iuliano, Schrott. Allenatore: Davide Possanzini.

ASC SAN GIORGIO - Primo Tempo: Negri; Calcagnile, Brugger G. (C), Passler, Messner, Niederkofler, Carlini, Peintner N., Behiratche, Schwingshackl, Volino.

ASC SAN GIORGIO - Secondo Tempo: Negri (62’ Pohl); Brugger G. (82’ Ploner Lui.), Niederkofler (76’ Oberjakober), Arras, Bachmann, Baratella, De Vitis, Grujic, Ladstätter, Ploner Luc., Zuddas. A disposizione: Lercher, Rigo, Brugger L., Peintner A.

Allenatore: Gianluca Cecere.

TERNA ARBITRALE: ﻿Sabri Ismail di Rovereto (Angelo Gottardi di Bolzano e Enrico Rossetto di Schio).

RETI: 7’ Stabile, 13’ Odogwu, 47’ Stivanello, 54’ e 85’ Merkaj, 90’ e 90+1’ Lopes.

NOTE: Cielo sereno, temperatura intorno ai 28 °C; campo in ottime condizioni; calci d’angolo: 10-2 (8-1); recupero: 0’ + 1’.