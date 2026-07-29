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Serie C

Trento, ecco il girone ufficiale

Trento, sono pronti i gironi. I gialloblù, inseriti nel Girone A, scenderanno in campo domenica 16 agosto per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia. Il campionato, invece, al via domenica 23 agosto.
Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data 29.07.2026, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C Sky Wifi per la Stagione Sportiva 2026-2027.

Serie C, Girone A

· AlbinoLeffe

· Alcione Milano

· Arzignano Valchiampo

· Carpi

· Cittadella

· Desenzano

· Dolomiti Bellunesi

· Folgore Caratese

· Giana Erminio

· Juventus Next Gen

· Lecco

· Lumezzane

· Novara

· Ospitaletto Franciacorta

· Pergolettese

· Pro Vercelli

· Renate

· Trento

· Treviso

· Union Brescia

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI

Inizio: DOMENICA 23 AGOSTO 2026

Sosta: DOMENICA 27 DICEMBRE 2026

Turni Infrasettimanali: MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2026 MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2027 MERCOLEDÌ 03 MARZO 2027

Termine: DOMENICA 25 APRILE 2027

COPPA ITALIA SERIE C REGIONALE TRENITALIA

Primo Turno Eliminatorio: DOMENICA 16 AGOSTO 2026

Secondo Turno Eliminatorio: MERCOLEDÌ 02 SETTEMBRE 2026

Ottavi di Finale: MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2026

Quarti di Finale: MERCOLEDÌ 08 DICEMBRE 2026

Semifinali: Andata MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2027 Ritorno MARTEDÌ 26 GENNAIO 2027

Finale: Andata MERCOLEDÌ 17 MARZO 2027 Ritorno MERCOLEDÌ 31 MARZO 2027

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Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza8938
Union Brescia6938
Renate6438
Lecco6438
Trento6338
Cittadella5938
Lumezzane5638
Alcione Milano5538
Arzignano5338
Giana Erminio5238
Albinoleffe5038
Inter Under 234838
Novara4738
Pro Vercelli4638
Ospitaletto4538
Pergolettese4138
Dolomiti Bellunesi4038
Virtus Verona2538
Pro Patria2338
Triestina1338

Notizie

Foto e video

Mounir Touzri (Aguardiente)
Bar Eldorado - terza classificata
Aston Birra - seconda classificata
Aguardiente - Prima classificata
Miglior portiere tesserati - Anton Turtarov
Mvp tesserati - Cristiano Subranni
Capocannoniere tesserati - Federico Franceschi
Black Sion - terza classificata