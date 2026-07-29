Trento, ecco il girone ufficiale
Trento, sono pronti i gironi. I gialloblù, inseriti nel Girone A, scenderanno in campo domenica 16 agosto per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia. Il campionato, invece, al via domenica 23 agosto.
Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data 29.07.2026, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C Sky Wifi per la Stagione Sportiva 2026-2027.
Serie C, Girone A
· AlbinoLeffe
· Alcione Milano
· Arzignano Valchiampo
· Carpi
· Cittadella
· Desenzano
· Dolomiti Bellunesi
· Folgore Caratese
· Giana Erminio
· Juventus Next Gen
· Lecco
· Lumezzane
· Novara
· Ospitaletto Franciacorta
· Pergolettese
· Pro Vercelli
· Renate
· Trento
· Treviso
· Union Brescia
CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI
Inizio: DOMENICA 23 AGOSTO 2026
Sosta: DOMENICA 27 DICEMBRE 2026
Turni Infrasettimanali: MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2026 MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2027 MERCOLEDÌ 03 MARZO 2027
Termine: DOMENICA 25 APRILE 2027
COPPA ITALIA SERIE C REGIONALE TRENITALIA
Primo Turno Eliminatorio: DOMENICA 16 AGOSTO 2026
Secondo Turno Eliminatorio: MERCOLEDÌ 02 SETTEMBRE 2026
Ottavi di Finale: MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2026
Quarti di Finale: MERCOLEDÌ 08 DICEMBRE 2026
Semifinali: Andata MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2027 Ritorno MARTEDÌ 26 GENNAIO 2027
Finale: Andata MERCOLEDÌ 17 MARZO 2027 Ritorno MERCOLEDÌ 31 MARZO 2027