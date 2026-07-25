Trento, il ritiro si chiude con un triangolare di lusso

Oggi al Briamasco i gialloblù affrontano Sassuolo e Parma, Il via alle 18

Si concluderà oggi, con un appuntamento di grande prestigio, il ritiro estivo del Trento a Masen di Giovo. Dopo una decina di giorni di lavoro in val di Cembra e la convincente prima uscita stagionale contro il Genoa, la squadra di Luca Tabbiani ha fatto ritorno nel capoluogo per disputare, allo Stadio Briamasco, il triangolare contro Sassuolo e Parma, entrambe protagoniste del prossimo campionato di Serie A.

Il programma della serata prevede tre gare da 45 minuti ciascuna: alle ore 18 si svolgerà Trento-Sassuolo, alle ore 19 Sassuolo-Parma e alle ore 20 Trento-Parma. Per i gialloblù si tratterà di un’altra importante occasione per confrontarsi con avversarie di assoluto livello, proseguendo il percorso di crescita in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie C.

I biglietti per assistere al triangolare sono disponibili online sul circuito Vivaticket e presso la biglietteria dello Stadio Briamasco a partire dalle ore 16. Sempre presso le casse dell’impianto di via Sanseverino, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione sportiva 2026/2027 “Da Sempre. Il tuo Posto.“.

Stamane, alla vigilia del triangolare, Luca Tabbiani ha dichiarato:

«Il bilancio di queste prime settimane di ritiro è sicuramente positivo. Siamo riusciti a lavorare con continuità e ad avere sempre un numero importante di giocatori a disposizione, un aspetto che ci ha permesso di sviluppare il lavoro in tutti i reparti e di approfondire i concetti che stiamo introducendo. È chiaro che, dopo quindici giorni di preparazione intensa, i ragazzi inizino ad accusare un po’ di stanchezza, ma è assolutamente normale. Il triangolare rappresenterà la conclusione di questa prima fase del ritiro: poi avremo un paio di giorni per ricaricare le energie e ripartire con la seconda parte della preparazione. Affrontare Sassuolo e Parma sarà un test importante. Sono due squadre di grande qualità che ci costringeranno ad alzare il livello dell’attenzione e dell’intensità. In questo momento, però, il nostro obiettivo principale resta quello di continuare a lavorare su noi stessi: mettere minuti nelle gambe, consolidare i principi di gioco e far crescere l’intesa tra tutti i ragazzi. In queste settimane stiamo ruotando molto gli uomini proprio per permettere a tutti di giocare insieme e conoscerci sempre meglio, così da arrivare pronti ai primi impegni ufficiali della stagione».