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Serie C

Trento, il ritiro si chiude con un triangolare di lusso

Oggi al Briamasco i gialloblù affrontano Sassuolo e Parma, Il via alle 18

Si concluderà oggi, con un appuntamento di grande prestigio, il ritiro estivo del Trento a Masen di Giovo. Dopo una decina di giorni di lavoro in val di Cembra e la convincente prima uscita stagionale contro il Genoa, la squadra di Luca Tabbiani ha fatto ritorno nel capoluogo per disputare, allo Stadio Briamasco, il triangolare contro Sassuolo e Parma, entrambe protagoniste del prossimo campionato di Serie A.

Il programma della serata prevede tre gare da 45 minuti ciascuna: alle ore 18 si svolgerà Trento-Sassuolo, alle ore 19 Sassuolo-Parma e alle ore 20 Trento-Parma. Per i gialloblù si tratterà di un’altra importante occasione per confrontarsi con avversarie di assoluto livello, proseguendo il percorso di crescita in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie C.

I biglietti per assistere al triangolare sono disponibili online sul circuito Vivaticket e presso la biglietteria dello Stadio Briamasco a partire dalle ore 16. Sempre presso le casse dell’impianto di via Sanseverino, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione sportiva 2026/2027 “Da Sempre. Il tuo Posto.“.

Stamane, alla vigilia del triangolare, Luca Tabbiani ha dichiarato:

«Il bilancio di queste prime settimane di ritiro è sicuramente positivo. Siamo riusciti a lavorare con continuità e ad avere sempre un numero importante di giocatori a disposizione, un aspetto che ci ha permesso di sviluppare il lavoro in tutti i reparti e di approfondire i concetti che stiamo introducendo. È chiaro che, dopo quindici giorni di preparazione intensa, i ragazzi inizino ad accusare un po’ di stanchezza, ma è assolutamente normale. Il triangolare rappresenterà la conclusione di questa prima fase del ritiro: poi avremo un paio di giorni per ricaricare le energie e ripartire con la seconda parte della preparazione. Affrontare Sassuolo e Parma sarà un test importante. Sono due squadre di grande qualità che ci costringeranno ad alzare il livello dell’attenzione e dell’intensità. In questo momento, però, il nostro obiettivo principale resta quello di continuare a lavorare su noi stessi: mettere minuti nelle gambe, consolidare i principi di gioco e far crescere l’intesa tra tutti i ragazzi. In queste settimane stiamo ruotando molto gli uomini proprio per permettere a tutti di giocare insieme e conoscerci sempre meglio, così da arrivare pronti ai primi impegni ufficiali della stagione».

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Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza8938
Union Brescia6938
Renate6438
Lecco6438
Trento6338
Cittadella5938
Lumezzane5638
Alcione Milano5538
Arzignano5338
Giana Erminio5238
Albinoleffe5038
Inter Under 234838
Novara4738
Pro Vercelli4638
Ospitaletto4538
Pergolettese4138
Dolomiti Bellunesi4038
Virtus Verona2538
Pro Patria2338
Triestina1338

Notizie

Foto e video

Mounir Touzri (Aguardiente)
Bar Eldorado - terza classificata
Aston Birra - seconda classificata
Aguardiente - Prima classificata
Miglior portiere tesserati - Anton Turtarov
Mvp tesserati - Cristiano Subranni
Capocannoniere tesserati - Federico Franceschi
Black Sion - terza classificata