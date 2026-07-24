Il campionato del Südtirol comincerà il 22 agosto in casa

Nella suggestiva cornice del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno ieri è stato varato il calendario della 95ª edizione del campionato cadetto, una cerimonia organizzata dalla Lega Serie B insieme al Comune di Ascoli Piceno e all'Ascoli Calcio. Le venti squadre ai nastri di partenza hanno così conosciuto il cammino che dovranno affrontare in regular season.

Il torneo prenderà il via nel fine settimana del 22 agosto, con una o più gare della 1ª giornata che si potranno disputare, in anticipo, venerdì 21. Si concluderà tra il 14 e il 16 maggio.

Anche per la nuova stagione, la quarta consecutiva, è stata confermata la formula del calendario asimmetrico: le gare del girone di ritorno non saranno la riproposizione speculare di quelle disputate nella prima parte del campionato, seguendo criteri specifici stabiliti dalla Lega Serie B.

Per il Südtirol l'esordio ufficiale, nella quinta stagione consecutiva in cadetteria, sarà davanti ai propri tifosi. La formazione di mister Davide Possanzini inaugurerà il campionato al “Druso” contro la Virtus Entella (22 agosto). Un esordio che, dunque, sarà per la terza volta negli ultimi quattro anni tra le mura amiche.

La prima trasferta biancorossa arriverà nel turno successivo con capitan Tait e compagni impegnati sul campo del neopromosso Benevento (29 agosto). A seguire, il calendario proporrà due appuntamenti casalinghi: il 5 settembre quando allo Stadio Druso arriverà il Catanzaro e il 12 settembre contro il Modena. A chiudere la regular season sarà invece la sfida esterna contro l'Hellas Verona, in programma tra il 14 e il 16 maggio.