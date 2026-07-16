Il Südtirol preleva dal Bologna il difensore Riccardo Stivanello

Il Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo con il Bologna per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Stivanello.

Nato il 24 aprile 2004 a Dolo, Stivanello si forma calcisticamente tra le formazioni del Mellaredo e della Virtus Vigontina prima di approdare nel vivaio del Cittadella. La sua crescita nel settore giovanile granata non passa inosservata ai club di Serie A e, nel luglio del 2018, il Bologna si assicura le sue prestazioni sportive. Per il difensore centrale, di piede destro, inizia così il percorso rossoblù nelle giovanili del club fino alla formazione Primavera, di cui diventa leader e capitano, collezionando nel biennio 2021-2023 57 presenze e tre gol. Con la prima squadra dei felsinei, Stivanello corona la sua crescita esordendo in Serie A nel maggio del 2022, nell’ultima giornata di campionato contro il Genoa.

Nell’agosto del 2023 si trasferisce in prestito alla Juventus Next Gen. Con il club bianconero, Stivanello gioca per due stagioni, diventando un punto fermo del progetto in Serie C e collezionando, al primo anno, 28 presenze complessive, di cui 25 in campionato e tre in Coppa Italia Serie C. L’inizio dell’annata successiva è segnato da un infortunio al legamento crociato anteriore, che lo costringe a rimanere lontano dal campo fino al termine delle competizioni.

Nella prima parte della stagione 2025-2026 veste, sempre a titolo temporaneo, la maglia della Torres, per poi trasferirsi a gennaio, con la stessa formula, al Lumezzane. Con il club lombardo conclude l’anno nel girone A di Serie C, mettendo a referto 18 presenze in campionato, 16 delle quali partendo da titolare. Due, invece, sono state le presenze con la maglia del Lumezzane, entrambe dal primo minuto, nei playoff di Serie C 2025-2026 contro l’Alcione Milano nel primo turno e il Cittadella nel secondo turno.

Con la maglia delle Nazionali giovanili, Stivanello ha collezionato 12 presenze, di cui quattro maturate con l’Under 18 in incontri amichevoli. Con l’Under 19, invece, il difensore veneto ha rappresentato i colori azzurri in otto occasioni, facendo parte della spedizione che ha disputato nel 2022 la fase finale dell’Europeo di categoria in Slovacchia.