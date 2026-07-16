Al via il ritiro del Trento a Masen di Giovo

Una serata di incontro, condivisione e vicinanza per celebrare un legame che, anno dopo anno, continua a consolidarsi. Ieri sera a Masen di Giovo ha preso il via il sesto raduno consecutivo nella località cembrana del Trento. Nel corso della serata sono intervenuti il sindaco del Comune di Giovo, Riccardo Dalvit, il presidente gialloblù Mauro Giacca, il presidente dell’Apt Fiemme e Cembra Paolo Gilmozzi, la presidente dell’Associazione Turistica Valle di Cembra, Vera Rossi, il presidente del Val di Cembra Calcio, Paolo Michelon e la presidente della Comunità della Valle di Cembra, Laura Tabarelli.

Il sindaco ha fatto gli onori di casa: «È un grande onore accogliere qui a Masen di Giovo una realtà sportiva così importante. La nostra amministrazione ha un obiettivo ambizioso: fare di Masen un distretto sportivo d'eccellenza per professionisti e giovani talenti. Con il nostro centro calcistico, la pista di atletica di fama mondiale e i nostri sentieri naturalistici, siamo pronti ad offrire standard di alto livello, confermandoci una meta strategica per il Trentino dello Sport. Un sentito ringraziamento va a Trentino Marketing, APT Fiemme Cembra, Associazione Turistica Val di Cembra, Val di Cembra Calcio e Hotel Fior di Bosco per aver reso possibile questa opportunità, che dà prestigio al nostro territorio».

Per la prima volta, l’arrivo della prima squadra gialloblù è stato dunque accompagnato da un momento istituzionale, organizzato dalle realtà del territorio con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la vicinanza alla principale realtà calcistica della provincia e unico club professionistico di calcio del Trentino.

Mauro Giacca, ha dichiarato: «Desidero ringraziare tutte le realtà e le persone che hanno voluto organizzare questo bellissimo momento di accoglienza. Essere qui, per il sesto anno consecutivo, testimonia quanto Masen di Giovo sia diventata per noi un luogo speciale e familiare. In Val di Cembra troviamo sempre grande disponibilità, attenzione e un’organizzazione di alto livello, oltre a strutture e condizioni ideali per permettere alla squadra e allo staff di lavorare con serenità e preparare nel migliore dei modi la nuova stagione. Sentire così forte la vicinanza del territorio ci rende particolarmente orgogliosi. Il Trento vuole essere sempre più il club dell’intera comunità trentina e serate come questa rappresentano perfettamente il significato di questo percorso».

Un’iniziativa che ha testimoniato, ancora una volta, il forte legame costruito negli anni tra il club e il territorio. Un legame fondato sulla collaborazione, sull’accoglienza e sulla condivisione di valori comuni, che ha reso Masen di Giovo un punto di riferimento ormai consolidato nell’avvio di ogni nuova stagione sportiva gialloblù.

Il presidente dell’Apt Fiemme e Cembra, Paolo Gilmozzi, ha invece sottolineato: «Il ritiro precampionato rappresenta un momento fondamentale per qualsiasi squadra sportiva. È l’occasione per prepararsi al meglio sotto il profilo tecnico e atletico, ma anche per consolidare lo spirito di gruppo e definire obiettivi condivisi in vista della nuova stagione. Siamo particolarmente felici e onorati che A.C. Trento 1921 abbia scelto ancora una volta la Val di Cembra per questo importante appuntamento. I risultati ottenuti dalla squadra nelle stagioni successive ai ritiri svolti sul nostro territorio testimoniano il valore di un percorso costruito con impegno, passione e programmazione».

La presidente dell’Associazione Turistica Valle di Cembra, Vera Rossi, ha commentato: «Accogliere anche quest'anno l’A.C. Trento 1921 a Masen di Giovo è motivo di grande orgoglio per tutta la Val di Cembra. In questi anni abbiamo costruito un rapporto solido, fondato sulla fiducia, sulla condivisione di valori e sul legame con il territorio. La scelta di tornare a Masen conferma la qualità della nostra offerta: l'Hotel Fior di Bosco, le strutture sportive e il contesto naturale rendono questa località una sede ideale per i ritiri sportivi. Ospitare la principale realtà calcistica della provincia rappresenta un importante riconoscimento e un'opportunità per far conoscere una valle autentica, ricca di bellezze naturali, eccellenze enogastronomiche e di una vivace tradizione sportiva».

La presidente della Comunità della Valle di Cembra, Laura Tabarelli, ha aggiunto: «È un piacere tingerci di gialloblù per il ritiro dell’A.C. Trento 1921. Questo è un territorio che promuove attivamente uno stile di vita sano e sportivo, dove la natura non fa solo da sfondo, ma è una palestra a cielo aperto. Qui coltiviamo anche il saper vivere, attraverso una filiera di prodotti locali ed eccellenze che restituiscono la genuinità di un territorio coltivato principalmente a mano. Un territorio definito eroico, capace di offrire ancora delle vere e proprie radure di pace, dove ritrovare il silenzio e rigenerare lo spirito. Lo stesso spirito che a voi serve sul campo e che serve a noi tutti ogni giorno».

Dopo il momento iniziale, caratterizzato dagli interventi dei rappresentanti istituzionali e delle realtà coinvolte nell’organizzazione del ritiro, la serata è proseguita con una foto di gruppo e un brindisi con le bollicine del territorio, simbolo dell’eccellenza e della tradizione enologica locale. La Prima Squadra maschile del Trento 1921 proseguirà la propria preparazione a Masen di Giovo fino al 25 luglio, alternando le sedute di allenamento ai primi appuntamenti amichevoli della nuova stagione.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco; Emilio Goller; Leonardo Santer

DIFENSORI: Gabriele Calzà; Roberto D’Intino; Riccardo Fiamozzi; Sheriff Kassama; Mattia Maffei; Sebastiano Marchi; Zylyf Muca; Andrea Trainotti

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli; Giacomo Benedetti; Samuele Desiato; Marco Ezio Fossati; Marco Garetto; Aldo Genco; Amer Mehic

ATTACCANTI: Christian Capone; Matteo Castelli; Nicola Dalmonte; Stefano Fedele; Marco Ladisa; Juan Ignacio Molina; Francesco Sartori