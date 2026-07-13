In porta il Südtirol mette Alessandro Plizzari

Il Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo con il Venezia per l'acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Plizzari.

Il portiere, nato il 12 marzo 2000 a Crema, è entrato nel vivaio del Milan in giovane età dopo gli inizi con il Castelnuovo. Con il club rossonero ha compiuto l'intera trafila fino alla formazione Primavera, con cui ha debuttato nel novembre del 2015. Nella stagione 2016-2017 è stato il primo giocatore nato nel nuovo millennio a essere convocato per una partita di Serie A, figurando inoltre come terzo portiere nella rosa che ha conquistato la Supercoppa Italiana.

Nel luglio del 2017 la Ternana si è assicurata il diritto alle sue prestazioni sportive con la formula del prestito ed è proprio in Umbria che Plizzari ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel campionato di Serie B 2017-2018. Successivamente ha militato in cadetteria, sempre a titolo temporaneo, prima nel Livorno e poi nella Reggina.

All'inizio dell'annata 2021-2022 è rientrato al Milan come terzo portiere, per poi trasferirsi a gennaio, in prestito, al Lecce, in Serie B. In Salento ha disputato tre partite in cadetteria, contribuendo alla promozione nel massimo campionato italiano. Nel luglio del 2022, dopo aver legato al club milanese l'intera prima parte della sua carriera calcistica, si è trasferito a titolo definitivo al Pescara. Nelle prime due stagioni in Abruzzo, in Serie C, ha difeso i pali della squadra per 75 volte tra campionato e playoff.

Nell'agosto del 2024 il Venezia si è assicurato le sue prestazioni a titolo definitivo, lasciando tuttavia l'estremo difensore per un'altra stagione in prestito al Pescara. Grazie alle sue parate è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata che ha portato la formazione abruzzese alla promozione in Serie B, arrivata al termine della finale playoff di Serie C contro la Ternana, durante la quale Plizzari ha parato tre tiri dal dischetto nella lotteria finale.

Rientrato nel capoluogo veneto nell'ultima stagione, ha vestito la maglia della formazione lagunare mettendo a referto due presenze in Coppa Italia e conquistando il primo posto nel campionato cadetto, con la conseguente promozione in Serie A.

Plizzari vanta, inoltre, numerose presenze con le Nazionali giovanili azzurre. Spicca, tra i vari traguardi, il terzo posto nel Mondiale Under 20 giocato in Corea del Sud, dove nella finale per il podio contro l'Uruguay ha neutralizzato due calci di rigore. Nel luglio del 2018, con la selezione Under 19, ha conquistato l'argento all'Europeo di categoria disputato in Finlandia. Nell'Under 21, infine, ha registrato cinque presenze tra incontri amichevoli e qualificazioni europee.

«Quando è arrivata la chiamata dell'FC Südtirol non ci ho pensato un attimo: sono arrivato qui per lavorare bene, in modo intelligente e con grande determinazione. Ringrazio il direttore sportivo Lovisa e mister Possanzini per la fiducia che mi hanno dimostrato fin dal primo momento. Sono davvero felice di poter vestire i colori biancorossi la prossima stagione, conoscevo già le strutture e anche l'ottima organizzazione della società grazie ai ritiri svolti con le Nazionali giovanili negli anni passati all'FCS Center di Maso Ronco”.

L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto ad Alessandro Plizzari e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni con i colori biancorossi.