Il Trento acquista Sartori e Garetto

Il Trento continua a costruire la rosa in vista della nuova stagione annunciando due importanti innesti per il reparto offensivo e per il centrocampo. Il club presieduto da Mauro Giacca ha infatti ufficializzato gli acquisti a titolo definitivo dell'attaccante Francesco Sartori e del centrocampista Marco Garetto, entrambi legati alla società da contratti pluriennali.

Per Sartori, attaccante classe 2006 nato a Trento il 28 luglio, si tratta di un ritorno nella sua città. Cresciuto nel settore giovanile del Parma, il giovane centravanti ha completato tutta la trafila nelle formazioni Under 17 e Under 18 del club emiliano, totalizzando complessivamente 72 presenze e 37 reti. Nella stagione 2024-2025 si è confermato tra i protagonisti della Primavera gialloblù con 10 gol e 6 assist in 27 presenze nel campionato Primavera 2. Nell'ultima annata ha poi maturato esperienza tra la Serie C con la Pergolettese e la Primavera 1 del Parma. Sartori ha sottoscritto un accordo con il Trento fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva. «Per me, vestire la maglia della squadra della mia città ha un significato speciale – ha dichiarato il giovane attaccante –. Torno qui con grande entusiasmo e voglia di fare bene. Fin dal primo contatto ho percepito grande fiducia e ho capito che questa potesse essere la soluzione ideale per continuare il mio percorso di crescita. Arrivo in una società ambiziosa, seria e organizzata, che negli ultimi anni ha dimostrato di valorizzare i giovani e di voler costruire qualcosa di importante. Non vedo l'ora di cominciare».

Il secondo volto nuovo è quello di Marco Garetto, centrocampista torinese nato il 25 luglio 2001, che ha firmato un contratto con il Trento fino al 30 giugno 2028. Cresciuto nel vivaio del Torino, con cui ha collezionato 21 presenze in Primavera tra il 2018 e il 2020, Garetto ha mosso i primi passi tra i senior con il Messina in Serie D, prima di mettersi in evidenza con l'Acireale. L'approdo tra i professionisti è arrivato con l'Avellino in Serie C, seguito dalle esperienze con Renate e Rimini. In Romagna ha disputato complessivamente 61 partite, realizzando 8 reti e fornendo 5 assist. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Ternana, totalizzando 32 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie C.

«Sono davvero carico e felice di iniziare questa nuova avventura – ha spiegato Garetto –. Arrivo a Trento con grandi motivazioni e con l'obiettivo di disputare un campionato importante, cercando di confermare e migliorare gli ottimi risultati raggiunti la scorsa stagione. Mi considero un giocatore dinamico, a cui piace aggredire gli spazi e inserirsi in area sfruttando la corsa, ma amo anche giocare con il pallone e partecipare alla manovra offensiva. A livello personale voglio dare il massimo e spero di integrarmi subito con il mister e il resto del gruppo: non vedo l'ora di cominciare».

Con gli arrivi di Sartori e Garetto, il Trento aggiunge qualità, prospettiva e motivazioni a una rosa che continua a prendere forma in vista del prossimo campionato.