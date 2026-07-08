L'ex attaccante del Mori Santo Stefano Molina è del Trento

Il Trento comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2027 con diritto di opzione e contro-opzione) dalla Salernitana i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante Juan Ignacio Molina, che ha sottoscritto con il club aquilotto un contratto sino al 30 giugno 2027.

Nato a Rosario (Argentina) il 26 aprile 1997, Molina è una punta centrale di grande struttura fisica. Cresciuto calcisticamente in Argentina nelle giovanili del Rosario Central, del Chacharita Juniors e dell’Union Santa Fe, Molina si trasferisce in Italia dove prosegue il proprio percorso di crescita nei campionati dilettantistici. Nella stagione 2022-2023 si rende protagonista prima in Eccellenza e poi in Serie D con la maglia del Mori Santo Stefano, trascinando la squadra grazie alle sue 32 reti in una stagione e mezza. Le sue prestazioni attirano l'attenzione della Vis Pesaro, che lo tessera in Serie C: con i marchigiani scende in campo 18 volte e realizza 2 reti tra la stagione 2023-2024 e la prima parte di quella 2024-2025, prima di trasferirsi in prestito alla Spal, dove mette a referto 13 presenze e 4 reti. Nella prima metà della passata stagione ha vestito la maglia del Siracusa, in Serie C, realizzando 2 reti in 13 presenze, mentre, lo scorso gennaio si è trasferito alla Salernitana, collezionando 11 partite e una rete.

Molina è pronto per vestire la maglia gialloblù: «Sono davvero felice di essere a Trento perché qui mi sento a casa. È proprio in questo territorio che è iniziato il mio percorso in Italia e per questo sono contento di farci ritorno dopo un buon percorso di maturazione. In questi anni sono cresciuto molto sia dal punto di vista tattico sia da quello del sacrificio per la squadra. Sono un attaccante generoso, a cui piace lottare e fare il lavoro sporco per i compagni. Penso di essere una persona molto ambiziosa: so che qui c'è un gruppo davvero unito e per questo non vedo l’ora di conoscere tutti. Per la prossima stagione mi aspetto di fare grandi cose insieme a tutto l'ambiente gialloblù».