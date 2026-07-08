Marco Ladisa resta al Trento un altro anno

Il Trento comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Venezia i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Marco Ladisa che ha sottoscritto con il club presieduto da Mauro Giacca un contratto sino al 30 giugno 2027.

Il giocatore, dopo la buona esperienza nello scorso campionato con la maglia gialloblù, dove ha collezionato 15 presenze, torna quindi a disposizione del tecnico Luca Tabbiani fino al termine della stagione.

Ladisa è pronto ad indossare nuovamente la maglia del Trento: «Sono davvero felice e orgoglioso di poter vestire ancora la maglia gialloblù. Lo scorso anno ho vissuto un'esperienza straordinaria e quando si è presentata l'opportunità di tornare, non ci ho pensato due volte: sento di avere ancora molto da dare a questi colori e non vedo l'ora di mettermi a completa disposizione di mister Tabbiani e dei miei compagni. Riparto con motivazioni ancora più grandi e con la voglia di dare continuità a quanto fatto, crescendo sia a livello personale sia collettivo. Lavorerò duramente ogni giorno per ripagare la fiducia che la società ha riposto in me».