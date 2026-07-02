Il Südtirol si assicura il difensore Marco Varnier

Il Südtirol comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Marco Varnier. Il difensore ventottenne ha firmato un contratto di un anno, ma l’accordo prevede un’opzione per il prolungamento di un’ulteriore stagione, che scatterà al verificarsi di condizioni prestabilite.

Nato a Padova l’8 giugno 1998, ha mosso i primi passi nel Noventa Calcio, entrando poi a dieci anni nel settore giovanile della sua città natale, dove è rimasto per sei anni. Successivamente si è trasferito al Cittadella e, nella stagione 2015-2016, ad appena 17 anni, ha fatto il suo esordio tra i professionisti con la prima squadra, in Coppa Italia Serie C. Nel corso delle annate successive si è imposto come uno dei punti di riferimento della formazione granata, contribuendo al raggiungimento di risultati di rilievo come la semifinale dei playoff del campionato cadetto.

Nel luglio 2018 l’Atalanta si è assicurata le sue prestazioni sportive. L’avventura nel capoluogo bergamasco, però, è stata subito segnata da un grave infortunio: pochi giorni dopo il suo arrivo, Varnier ha riportato la rottura del legamento crociato, rimanendo così lontano dal terreno di gioco per l’intera stagione. L’anno seguente ha rilanciato la propria carriera in Serie B con il Pisa, dove è approdato in prestito e ha trascorso due annate consecutive. In seguito ha vestito, sempre a titolo temporaneo, le maglie di Como e SPAL, accumulando ulteriore esperienza nel campionato cadetto. L’ex nazionale italiano Under 19, Under 20 e Under 21, rimasto sotto contratto con l’Atalanta, ha poi disputato la stagione 2023-2024 con l’Under 23 nerazzurra in Serie C.

A luglio 2024, al termine del rapporto con gli orobici, Varnier si è trasferito alla Juve Stabia. Con le “Vespe” il difensore padovano ha totalizzato 46 presenze ufficiali nelle ultime due stagioni, raggiungendo in entrambe le occasioni la semifinale playoff di Serie B.