Ecco servite le semifinali del 4° Torneo Città di Trento

Si sono concluse ieri sera le due giornate dedicate ai quarti di finale del 4° Torneo Città di Trento ed ora mancano all'appello solo le semifinali e le finali, sia per quanto concerne i tesserati, sia per quanto riguarda gli amatori. Il vento e la pioggia di ieri non hanno impedito ai giocatori di dare il meglio e di proporre un ottimo livello di gioco, che ha in verità contraddistinto tutta la manifestazione ospitata allo stadio Briamasco di Trento.

Nel torneo più importante martedì sera l’Aston Birra ha trovato pane per i propri denti contro i Blue Pills, che hanno trascinato la squadra vincitrice del girone A fino ai calci di rigore, essendosi chiuso il match sul 5-5 con reti di Baldessari (2), Bonvecchio, Paoli e Pravato da una parte, di De Nunzio (2), Zanoner (2) e Testa dall’altra. Ai rigori ha prevalso per 3-2 l’Aston Birra, che in semifinale se la dovrà vedere con lo Sporting Prada, il quale a sua volta, ieri sera, ha dovuto ricorrere ai penalties finali per superare la resistenza dei campioni uscenti di Prometheus: 2-2 il risultato dopo i 40’ regolamentari con reti di Caldonazzi e Schneider da una parte, Bianchini e Manfredi dall’altra. Decisivo il 5-4 dei calci di rigore.

Nell’altra parte del tabellone martedì sera il Bar Eldorado ha superato senza grosse difficoltà Era Perzen, chiudendo sul 4-1 con reti di Franceschi (2), Conci e Zaimaj; di Bucci quella della bandiera per i valsuganotti. In semifinale la capolista del girone B incontrerà Aguardiente, che ha faticato non poco per prevalere nel big match contro Elitecleaning, terminato sul 6-4 con marcature di Diagne (3), Bocanegra, Contreras e Fontanari da una parte, Nervo (2), Marras e Vichi dall’altra.

La classifica marcatori vede davanti a tutti Christian Baldessari dell’Aston Birra a quota 8, seguito ad una lunghezza da Federico Franceschi del Bar Eldorado e Angelo Tomasi di Prometheus, ora fuori dai giochi.

Nel torneo riservato agli amatori le semifinali sono Bd Impianti – Black Sion e Perdus – Trenthor. Nei quarti di finale Bd Impianti ha prevalso sul Bar Glicine per 6-3 con reti di Stretman (2), Nertil, Pederzolli, Silvestro e De Nardin; Black Sion contro i campioni uscenti di Pink Gorillaz al termine di una vera maratona: dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, si è infatti andati ai calci di rigore, terminati con il punteggio record di 14-13. Per quanto concerne Perdus, martedì ha battuto Metalife per 4-1 con le doppiette di El Haddadi e Lucin, mentre ieri Trenthor ha superato Panizzari United per 4-2 grazie ai centri di Cirsaola, Corradini, Lionello e Vettorazzi.

La classifica marcatori è guidata proprio da Cesare Vettorazzi di Trenthor a quota 8, seguito a quota 7 da Federico Roberti (Bar Glicine), Pietro Villani (Macor) e Bruno El Haddadi (Perdus).

Da segnalare che la finalina per il nono posto se l’è aggiudicata Macor, battendo per 8-3 Trentino Warriors. Fra i tesserati Celtic Perzen e Pub La Fenice non l’hanno giocata.

Questo il programma delle semifinali di venerdì:

Tesserati: ore 20 Bar Eldorado – Aguardiente, ore 21 Aston Birra - Sporting Prada

Amatori: ore 20 Perdus – Trenthor, ore 21 Bd Impianti - Black Sion

Vi ricordiamo che nella sezione Campionati trovate tutti i risultati, le classifiche e i marcatori, mentre nella Galleria trovate i nostri scatti dedicati al torneo.