Aston Birra a gonfie vele nel 4° Città di Trento

Ad una sola giornata dal termine della prima fase, le gerarchie nei due gironi del «Torneo Città di Trento» riservato ai tesserati appaiono ormai abbastanza chiare, anche se si tratta di valori che contano fino ad un certo punto, dato che con il via alla fase ad eliminazione diretta tutto può cambiare in una serata.

Nel girone A l’Aston Birra non ha trovato ostacoli sulla propria strada, avendo vinto tutti e tre gli incontri disputati fino ad ora, contro Prometheus (5-2), Aguardiente (3-2) e Celtic Perzen (6-2), L’ultima sfida in programma oggi contro l’Era Perzen non cambierà in alcun modo la situazione, in quanto Aguardiente e Prometheus hanno terminato il proprio cammino. Il Celtic Perzen, in coda, è già certo di disputare la finale per il nono posto.

Nel gruppo B In vetta c’è il Bar Eldorado a quota 9, ma è l’unica compagine del girone che già disputato tutti gli incontri, quindi può ancora essere raggiunta sia da Elitecleaning, che ieri ha battuto la capolista per 4-3 grazie alla tripletta di Marchetta, sia da Sporting Prada, che inseguono a quota 6 e oggi si sfideranno nel big match di giornata. Anche il Pub la Fenice a quota 3 ha ancora chance da giocarsi per risalire la china, dato che oggi affronterà il fanalino di coda Blue Pills.

Spostandoci agli amatori, l’unica squadra imbattuta bei due gironi è la Bd Impianti, che nel gruppo B ha superato Pink Gorillaz, Metalife e Trenthor senza lasciare alcun punto per strada. Il suo primato non è in discussione, mentre lottano per il secondo posto gli stessi Pink Gorillaz e Trenthor, a quota 6, che oggi si sfideranno per decidere chi strapperà la seconda piazza, fatto salvo che la terza non è comunque in pericolo.

Nel raggruppamento A Perdus è davanti a tutti a quota 9, ma ha già disputato tutti gli incontri del primo turno, perdendo solo il primo contro il Bar Glicine e rifacendosi contro Black Sion (3-2), Macor (5-3) e Panizzari (4-0). La prime tre sono appaiate a quota 6, ma solo Black Sion e Bal Glicine hanno ancora un match da disputare, ovvero lo scontro diretto per il secondo posto di oggi.

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