Aston Birra e Bar Eldorado sugli scudi al Città di Trento

Con quattro giornate già alle spalle il 4° «Torneo Città di Trento» sta cominciando a delineare i nomi delle squadre più accreditate per il successo finale, sia nel tabellone dei tesserati sia in quello riservato agli amatori.

Cominciando dal girone A della manifestazione più importante, l’unico team imbattuto è l’Aston Birra, che vanta due successi in due match, conquistati fra il resto ai danni di due ottime squadre quali sono Prometheus (5-2) e Aguardiente (3-2), quest'ultima grazie alle reti di Baldessari (2) e Cappelletti; Aguardiente condivide la vetta con l’Aston, ma ha giocato una partita in più. In quanto al derby fra le due squadre perginesi del girone, è stato vinto dall’Era Perzen per 6-1 contro il Celtic Perzen, che oggi sfiderà la capolista.

Nel gruppo B c’è invece una capolista solitaria ed è il Bar Eldorado, ancora imbattuto, che ha superato prima i Blue Pills (4-3), poi lo Sporting Prada (2-0) con due reti di Zalmaj. Dietro inseguono a pari punti lo stesso Sporting, insieme a Pub La Fenice e Elitecleaning. Molto interessanti i match di stasera Pub La Fenice - Bar Eldorado e Sporting Prada - Blue Pills.

Per quanto concerne gli amatori, nel girone A l’unico team imbattuto è il Panizzari United, che ha conquistato la posta piena sia contro Macor (3-2) sia contro Bar Glicine (2-1), affiancato da Perdus, che però ha disputato un match in più. Questa sera toccherà a Black Sion proverà a fermare il Panizzari. Nel girone B la graduatoria è guidata a pari merito da Trenthor e Bd Impianti, che hanno vinto entrambi gli incontri fino disputati, mentre i campioni uscenti di Pink Gorillaz inseguono a quota 3. Lo scontro diretto di stasera influirà non poco sulla graduatoria finale.

Vi ricordiamo che nella sezione Campionati trovate tutti i risultati, le classifiche e i marcatori, mentre nella Galleria trovate i nostri scatti dedicati al torneo.